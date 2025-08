Rádi byste tvář jako z dovolené?: 7 pokladů, které to dokáží a probudí vaši pleť k životu

3. 8. 2025 – 15:37 | Magazín | Veronika Borská

Jasná pleť nezačíná v koupelně před zrcadlem, ale na talíři. Ani ten nejluxusnější krém nezvládne zázraky, pokud mu v těle běhá cukr, chybí voda a vitaminy zůstávají jen v reklamních sloganech. Chcete-li opravdu hladkou, pružnou a zářivou pleť, podívejte se nejdřív do své lednice, ne do zrcadla.

Zdravá pleť se nevaří v kelímku od krému, ale v hrnci. To, co si denně servírujete na talíř, má často větší vliv než celá koupelna plná kosmetiky. Lesklá, pružná a šťavnatá pokožka není jen otázkou genetiky nebo luxusní péče, začíná u toho, čím své tělo živíte.

Můžete mít zásobu sér a masek, ale pokud vaše strava stojí na polotovarech, sladkostech a přebytku kávy, pleť vám za to nepoděkuje. Naopak, správně zvolená jídla dokážou dodat pokožce potřebné živiny, hydrataci i ochranu před stárnutím.

Co jíst častěji, pokud toužíte po pleti, která vypadá jako po výletu na slunce? Tady je výběr potravin, které jí dodají jiskru.

Malé ovoce

Malé ovoce jsou doslova síla přírody. Skrývají v sobě barvy léta i sílu regenerace. A právě v těchto drobných plodech jako jsou borůvky, jahody nebo maliny se skrývá recept na svěží, hladkou a projasněnou pleť.

Jsou plné vitamínu C a přírodních polyfenolů, které pomáhají tělu bojovat s vnitřním stresem, záněty a únavou pleti. Díky tomu podporují přirozenou tvorbu kolagenu a chrání buňky před předčasným stárnutím.

Když si na bobulích pochutnáváte pravidelně, jako byste pleti každý den podávali šťavnatý elixír mladosti. Výsledkem není jen méně pupínků, ale celkově jasnější, sjednocenější a vitálnější vzhled. A to už za pár hrstí denně stojí.

Avokádo

Tohle ovoce není jen trendy toastová náplň. Je to doslova zelené zlato pro vaši pleť. Díky vysokému obsahu zdravých tuků, zejména kyseliny olejové, působí jako vnitřní hydratační sérum. Avokádo pomáhá pokožce udržet vláhu, čímž zůstává jemná, pružná a chráněná před vysušováním.

Navíc je bohaté na vitamín E, což je přírodní štít proti volným radikálům. Ten pokožku brání před škodlivými vlivy okolního prostředí, jako je smog nebo slunce, a zároveň podporuje její schopnost regenerace.

Zařadíte-li avokádo do jídelníčku pravidelně, pokožka vám to vrátí hebkostí a přirozeným leskem. Skvělá zpráva? Funguje skvěle nejen v salátu, ale i samostatně, třeba jen se špetkou soli a pár kapkami citronu.

Mořské druhy s vysokým obsahem omega-3

Tučné mořské ryby, jako je losos, makrela nebo sardinky, nejsou jen výživovou bombou pro srdce, ale i pro vaši pokožku. Obsahují vysoké množství omega-3 mastných kyselin, které mají v těle nezastupitelnou roli, pomáhají udržet přirozenou hydrataci, posilují ochrannou kožní bariéru a působí protizánětlivě.

Pravidelná konzumace těchto ryb může výrazně zklidnit podrážděnou nebo citlivou pleť, zmírnit nepříjemné pnutí, zarudnutí i svědění. Omega-3 také podporují regeneraci kožních buněk a zlepšují celkový tón pleti, díky čemuž působí svěžeji a vitálněji.

Zařadit mořské ryby do jídelníčku několikrát týdně tak není jen investicí do zdraví, ale i do krásy. A když k nim přidáme citron, bylinky a kapku olivového oleje, bude si pochutnávat nejen pleť, ale i vaše chuťové buňky.

Sladké brambory

Tato chutná příloha není jen doplněk k masu, ale i výživovou injekcí pro vaši pleť. Jejich sytě oranžová dužina prozrazuje vysoký obsah beta-karotenu neboli silného antioxidantu, který se v těle přeměňuje na vitamín A. Ten hraje klíčovou roli při obnově kožních buněk a podporuje tvorbu kolagenu, díky kterému je pleť pevná, hladká a lépe odolává známkám stárnutí.

Navíc funguje jako přirozená obrana proti slunečním paprskům, ne že byste měli vynechat opalovací krém, ale pravidelná konzumace sladkých brambor může pomoci pokožce zvládat UV zátěž s větší lehkostí.

Zařaďte je do jídelníčku alespoň několikrát týdně, pečené, vařené nebo jako pyré a dopřejte své pleti jemný tón, ochranu a zdravý jas.

Hořká čokoláda

Zapomeňte na mýtus, že čokoláda je nepřítelem vaší pleti. Když sáhnete po kvalitní hořké variantě s vysokým obsahem kakaa, můžete své pokožce naopak prokázat velkou službu.

Tmavá čokoláda je totiž bohatá na flavonoidy, přírodní antioxidanty, které podporují mikrocirkulaci, chrání buňky před oxidačním stresem a zlepšují hydrataci pokožky zevnitř. Výsledkem je pleť, která působí zářivěji, jemněji a vyrovnaněji.

Stačí malý kousek denně. Vychutnejte si ho bez výčitek, ne jako hřích, ale jako drobný rituál krásy, který potěší chuťové buňky i vaši tvář. Jen pozor na přidaný cukr: čím čistší složení a vyšší podíl kakaa, tím lépe.

Zelený čaj

Není jen oblíbený ranní rituál, je to nápoj, který si vaše pleť zamiluje stejně jako vaše mysl. Obsahuje silné přírodní antioxidanty, které pomáhají tělu zbavovat se škodlivin, podporují rovnováhu a zklidňují i problematickou pleť zevnitř.

Při pravidelné konzumaci může zelený čaj přispět ke zmírnění nadměrné tvorby mazu, jemně pročistit pleť a dodat jí rovnoměrnější vzhled. Navíc posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky vůči vnějším vlivům, včetně slunce a městského smogu.

Skvělý je teplý i ledový, s citronem nebo bez. A když si k němu dopřejete chvilku klidu, uděláte dobře nejen své pleti, ale i celému tělu.

Šťavnaté ovoce a zelenina, voda

Nestačí jen sahat po krému s nápisem "hydratační", klíčem ke svěží a pružné pleti je dostatek vody uvnitř těla. A právě tady přichází ke slovu potraviny, které jsou samy o sobě plné tekutin.

Ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, rajčata, melouny nebo třeba křehké listy zelí, pomáhají tělu udržovat správnou hladinu hydratace i v okamžicích, kdy zapomínáme pít. Kromě toho jsou nabité vitamíny, minerály a vlákninou, které přirozeně podporují očistu organismu a tím i čistotu pleti.

Zařadit tyto potraviny do jídelníčku není žádná věda, můžete je chroupat syrové, přidat do salátů nebo z nich udělat osvěžující smoothie. Vaše pleť vám za to poděkuje jemností a zdravým jasem.