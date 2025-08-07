Sběratel Pytlíček podle příbuzných spornou známku neukradl, ale koupil
7. 8. 2025 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výpověďmi příbuzných sběratele Ludvíka Pytlíčka pokračoval dnes v Semilech soud o cennou poštovní známku z roku 1919.
Podle nich takzvanou žilkovanou čtyřkorunu Pytlíček koupil zhruba před 35 lety od nizozemského sběratele Johanna Kleina. Jeho dědicové se vydání známky domáhají. Tvrdí, že jeho otci známku někdo ukradl v roce 1991 při výstavě v Tokiu. O 26 let později se objevila v Praze na aukci, do které ji dal právě sběratel Pytlíček. Před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale koupil. Líčení bude pokračovat v září, kdy by soud mohl vynést rozsudek.
Dnes vypovídal Pytlíčkův syn Ludvík, který jel se svým otcem na začátku 90. let do Rotterdamu od Kleina známku koupit. Kdy to bylo, si už nepamatuje, podle něj to ale bylo před výstavou v Tokiu. "Probíhalo to standardně jako jindy. Normálně si známky vyměnili, doplatili si peníze a tím to skončilo. Pak jsme šli na oběd, pan Klein nás pozval," řekl dnes Ludvík Pytlíček mladší novinářům. Soudce dnes četl i výpověď jeho otce na policii, kdy uvedl, že ji vyměnil za 15 svých známek a doplatil 5000 západoněmeckých marek.
Podle Pytlíčka mladšího jeho otec vzácnou známku, jejíž současná hodnota se odhaduje na čtyři až pět milionů korun, získal díky tomu, že Klein vlastnil dva exempláře. "Jinak by tu známku neprodal, protože peněz měl pan Klein hodně. Byl to bohatý člověk, a proto neměl zájem žádné známky prodávat, ale vyměnit," dodal.
I Pytlíčkova tehdejší manželka Šárka dnes u soudu potvrdila, že známku koupil. "Když se vrátil (z Rotterdamu), měl radost, bouchl šampaňské," řekla před soudem. "Akorát byl smutný nebo rozčarovaný z toho, že tu známku nemohl vystavovat. Pan Klein řekl, že mu tu známku prodá, ale nesmí ji vystavovat," dodala.
Za nizozemskou stranu dnes z dědiců Kleina nikdo k soudu nepřišel. Eva Šimková, právní zástupkyně Kleinova syna, míní, že výpovědi Pytlíčkových příbuzných jsou v rozporu s tím, co před tím vypovídali na policii. "Zejména ta věc, o které hovořila paní Pytlíčková, že pan Pytlíček jí sdělil, že měl koupit údajně známku od pana Kleina, že to měli oslavovat. V rozporu s tím je výpověď syna pana Pytlíčka, který říkal, že nic takového neoslavovali a pan Pytlíček starší naopak u policie uváděl, že nikdy nikomu neřekl o tom, že známku od pana Kleina zakoupil a už vůbec ne své manželce a své rodině," řekla Šimková novinářům.
Kleinův syn v říjnu 2017 České televizi řekl, že jeho otec považoval Pytlíčka za toho, kdo známku odcizil. Pytlíček, který zemřel před pěti lety, to odmítal. Jeho syn i bývalá manželka dnes u soudu uvedli, že vztahy mezi Pytlíčkem a Kleinem byly přátelské.
Ve sporu jde o žilkovanou čtyřkorunu, takových je po světě osm až 12. "Raritní je z toho důvodu, že je na jiném papíře, než byly ostatní známky, takzvaném žilkovaném, že vlastně do té papíroviny se dostaly i zbytky textilu. Bylo to zvláštní, nové vydání," řekl již dříve ČTK Josef Chudoba ze Svazu českých filatelistů, který upozornil na to, že může jít o známku odcizenou v Tokiu.