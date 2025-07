Vypadají krásně, ale... Tyto materiály vám zničí dovolenou

19. 7. 2025 – 9:14 | Magazín | Veronika Borská

Dovolená v horku může být stejně osvěžující jako doušek studené vody po maratonu. Pokud i vy dobíháte do cílové rovinky v podobě posledních pracovních dní a těšíte se, až vyměníte kancelářskou košili za vzdušné šaty, je ideální čas připomenout si, jak sbalit kufr chytře a vyhnout se nepříjemnostem, které u moře dokáže způsobit špatně zvolené oblečení. Protože ne všechno, co v létě vypadá dobře, obstojí i v tropickém vedru a slané vodě.

Na první pohled to vypadá jednoduše. Vytáhnete kufr, naladěni na dovolenkovou vlnu, kde do něj začnete s radostným entuziasmem házet všechno, co asociuje s létem, kraťasy, topy, pantofle, šaty, plavky, sukně, “to přece už zvládnu poslepu“. Jenže realita vás dožene rychleji, než se stihnete opalovacím krémem natřít druhé rameno. Kraťasy, které doma padly jako ulité, najednou škrtí. Tričko z jemné bavlny se po kapkách vody změní v průhledný závoj. A vaše oblíbené letní šaty? Nečekaně se rozhodly, že budou na dovolené nepřátelské – třou, svírají a lepí se k tělu jako plážový písek.

Ne, není to kletba vaší závistivé kolegyně, která letos zůstává v kanceláři. Jde prostě o to, že letní město a letní dovolená jsou dva naprosto odlišné módní světy. Co funguje doma v červenci, nemusí fungovat v srpnu u moře.

A tak si pojďme rovnou říct: některé kousky by do dovolenkového kufru vůbec neměly přijít. Začněme rovnou od těch nejzrádnějších, šatů.

zdroj: Freepik.com

Šaty s páskem? Na dovolenou nepatří

Možná vypadají elegantně, zvýrazní pas a dělají hezkou siluetu. Ale zkuste si v nich dát rybu na grilu, víno, dezert a pak si sednout na rozpálenou terasu. Najednou zjistíte, že ten pás, který tak hezky držel figuru, teď jen překáží. V horku, s plným žaludkem a sluncem nad hlavou, nechcete mít nic, co vás svírá. Šaty s pevným pasem, přezkou nebo šňůrkou? Nechte je doma. Místo toho sáhněte po volném střihu, ideálně ve stylu baby doll nebo maxišatech, které dýchají s vámi. Dovolená není módní přehlídka je to prostor, kde má být tělu i duši dobře.

zdroj: Freepik.com

Polyester? Na pohled letní sen, na těle tropické peklo

Některé šaty umí klamat tělem. Třpytí se ve výloze, mají krásný střih, barvu mořského nebe nebo citronové limonády a říkají si o to, abyste je sbalili do kufru. Ale jakmile v nich uděláte pár kroků po rozpálené promenádě, pochopíte krutou pravdu: polyester nemá s letní pohodou nic společného. Nedýchá, drží pot, lepí se k tělu a promění vaše odpoledne v saunu na vlastní kůži.

Chcete si užít dovolenou, ne ji přežít. A proto, jakkoli krásné se mohou zdát, polyesterové šaty zůstávají doma. Letní romance totiž patří bavlně, lnu a viskóze, ne plastu převlečenému za krajku.

zdroj: Freepic.com

Viskóza? Skvělá, ale ne pro každou kůži a ne na každé dobrodružství

Na ramínku vypadá viskóza jako sen. Lehká, splývavá, měkká na dotek. Materiál, který vám slibuje, že s vámi propluje tropickým dnem jako hedvábný vánek. Jenže… pak přijde realita. A ta někdy svědí. Doslova. Citlivější pokožka může na viskózu reagovat podrážděním, zarudnutím, vyrážkou – hlavně když se spojí s potem a celodenním sluncem. Pokud víte, že vaše kůže není fanouškem experimentů, raději si viskózové šaty nechte na večerní procházky po městě nebo klimatizovanou kavárnu. U moře dejte přednost lnu, bavlně nebo něčemu, co nevyvolá drama ještě dřív, než dojdete na pláž.

Těsné šaty? Jen když víte, proč je oblékáte

Zpátky na začátek: proč si na dovolenou vůbec balíme šaty, které nás svazují jako korzet z 18. století? Upřímně – nepotřebujeme je. Modely, které obepínají každou křivku a tváří se jako řecká bohyně v plážové edici, mají své místo. Ale jen pokud víte, že vás večer čeká romantika pod palmami. Pokud ne? Tak je klidně nechte doma. Vaše tělo si taky zaslouží volnost. A vy taky. Dovolte si dýchat, jíst, smát se, válet se v písku – bez toho, že vám látka u žeber připomíná, co všechno „by se mělo držet“. Dovolená není casting na reklamu. Je to čas, kdy můžete být krásná i bez toho, abyste byla dokonolá

zdroj: Freepic.com

Chcete si dovolenou užít, ne přežít. Tak dejte svému tělu to, co potřebuje: prostor, vzduch a přirozenost. Sbalte si šaty z lnu, lehké bavlny, tencelu nebo mušelínu. Materiály, které dýchají, hladí, netlačí a nestahují.