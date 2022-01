Lenin žil, žije a bude žít

Před 98 lety byla otevřena první budova Leninova mauzolea - jen pár dní po smrti bolševického vůdce.

Protivládních bouří v Rusku vyvolaných pokračující válkou a hladem využil Vladimír Iljič Lenin v roce 1917 ke státnímu převratu - Velké říjnové socialistické revoluci. Po podepsání Brestlitevského míru bolševici rozehnali Ústavodárné shromáždění, znárodnili půdu a velké podniky a nastolili rudý teror.

Lenin zemřel ve třiapadesáti letech 21. ledna 1924. Za oficiální příčinu smrti byla označena cerebrální arterioskleróza, o skutečné příčině ale existuje mnoho spekulací: od pohlavní choroby, přes mozkovou mrtvici až po možnost, že byl otráven.

Věčný pomník a symbol revoluce

Po jeho smrti sílily hlasy, že by jeho tělo mělo být zachováno jako pomník a symbol revoluce pro budoucí generace, nejlépe navěky. Jeho vdova Naděžda Krupská marně žádala, aby byl pohřben vedle své milované maminky.

Původně mělo být Leninovo tělo jen provizorně nabalzamováno, aby vydrželo v otevřené rakvi alespoň do pohřbu a lidé měli možnost se s ním rozloučit. Už 27. ledna, tedy ani ne týden po jeho smrti, bylo u kremelské zdi postaveno dřevěné prozatímní mauzoleum. Zde byla rakev s tělem komunistického vůdce Uljanova (vulgo Lenina) vystavena dalších 56 dní a s komunistickým vůdcem se přišly rozloučit desítky tisíc lidí ze všech koutů země.

Posléze politbyro rozhodlo, že tělo bude v mauzoleu vystaveno natrvalo. Uchováním mrtvoly byli pověřeni experti Vladimír Vorobjov a Boris Zbarský. Odstranili krev, mozek, vnitřní orgány a další tělesné tekutiny. Pak se vaskulární systém naplnil speciálním roztokem a tělo se naložilo do alkoholu, glycerínu (to brání dehydrataci), octanu a formalínu, který vyhubí bakterie, aby se nešířily plísně. Obočí, knír a bradka zůstaly původní. Mauzoleum se pak v srpnu 1924 znovu otevřelo veřejnosti.

Bizarní turistická atrakce

Současná kamenná budova mauzolea se začala stavět v roce 1929 a dokončena byla o rok později. Je součástí kremelského areálu zařazeného do seznamu UNESCO, v letech 1953-61 v ní bylo uloženo i tělo diktátora Josifa Stalina.

Leninova mumie dodnes prochází nákladnou pravidelnou údržbou a je i po bezmála stovce let v překvapivě dobrém stavu, byť připomíná spíše voskovou figurínu. Je možné, že postupem času musely být poškozené části vyměněny za umělé, takové spekulace však Moskva vždy popírala.

Diskuse o uzavření mauzolea a uložení Leninova těla do rodinného hrobu Uljanovových na Volkovském hřbitově v Petrohradu se konají periodicky už od 80. let, zatím se ale nenašel žádný přední ruský politik, který by si troufl Lenina řádně pohřbít a mauzoleum jako bizarní turistickou atrakci zrušit.