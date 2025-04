SEO Vibes Summit ’25 – All-Inclusive konference s globálním dosahem

28. 4. 2025 – 9:17 | Komerční sdělení | Inzerce

Znalosti, networking a relax – to je unikátní kombinace, která dělá z akce v Zakopaném jednu z nejvýznamnějších SEO akcí v Evropě, s globálním dosahem.

Od 27. do 31. května zažijí účastníci intenzivní program plný prezentací, workshopů, mastermindů a mnoha atrakcí, a to vše v úchvatném horském prostředí. Co všechno mohou účastníci očekávat od SEO Vibes Summit ’25?

Obsah od špičkových expertů v centru dění

Cílem SEO Vibes Summit '25 je hlavně efektivní výměna znalostí a zkušeností. Organizátoři pozvali světové odborníky z celé Evropy, kteří vystoupí na hlavním pódiu, aby se podělili o cenné poznatky z odvětví. Mezi potvrzenými řečníky jsou:

Aleyda Solis (Zakladatelka a mezinárodní SEO konzultantka, Orainti, Španělsko)

(Zakladatelka a mezinárodní SEO konzultantka, Orainti, Španělsko) Robert Niechciał (CTO & Partner, Vestigio Agency, Polsko)

(CTO & Partner, Vestigio Agency, Polsko) Ivana Flynn (SEO Director, Medier Agency, Spojené království/Malta)

(SEO Director, Medier Agency, Spojené království/Malta) Pavel Klimakov (Administrátor, Holistic SEO; lídr v sémantickém SEO, Estonsko)

(Administrátor, Holistic SEO; lídr v sémantickém SEO, Estonsko) Craig Campbell (SEO expert s 22letými zkušenostmi, Spojené království)

(SEO expert s 22letými zkušenostmi, Spojené království) Olaf Kopp (Spoluzakladatel, CBDO a Head of SEO & Content, Aufgesang GmbH, Německo)

(Spoluzakladatel, CBDO a Head of SEO & Content, Aufgesang GmbH, Německo) Sarah Pokorná (SEO Manager, WhitePress®, Česká republika)

(SEO Manager, WhitePress®, Česká republika) Timon Hartung (CEO, Apexmedia Agency, Německo)

(CEO, Apexmedia Agency, Německo) Alan Cladx (CEO, SOS Reputation Agency, Francie)

Letos bude konference obsahovattři specializované tematické okruhy: SEO & AI, Digitální marketingaBusiness, kterénabídnou pestrou škálu přednášek, workshopů a exkluzivních mastermind skupinpod vedením špičkových profesionálů z celého světa.

Většina workshopů bude certifikována, což účastníkům konference přinese dodatečnou hodnotu. Účastníci mohou například získat oficiální certifikát za:

Workshop Google Analytics 4 (GA4) vedený Karlem Dziecicem, specialistou na Google Ads a Google Analytics.

vedený Karlem Dziecicem, specialistou na Google Ads a Google Analytics. Pokročilý workshop o AI-driven SEO strategii, vedený mentory ze SensAI Academy.

Konference je navíc akreditována společnostíDIMAQ, což znamená, že účastníci získají10 bodů, aby si udrželi základnínebo profesionální certifikaci v digitálním marketingu.

„Příležitost setkat se a vyměňovat si poznatky s polskými i mezinárodními odborníky dělá ze SEO Vibes Summit ’25 v Polsku jedinečnou událost. Každý pozvaný řečník dosáhl mezinárodního úspěchu a je zkušeným přednášejícím, který pravidelně sdílí své odborné znalosti na různých globálních konferencích a akcích,“ říká Tomasz Domański, CEO společnosti WhitePress®.

Networking a relax v úžasném horském prostředí

Kromě rozsáhlých znalostí nabízí konference také jedinečnou příležitost k budování cenných obchodních kontaktů. Atmosféra akce přímo vybízí k networkingu – s dostatkem vyhrazeného času a každodenními společenskými událostmi, které usnadňují propojení účastníků s odborníky z odvětví. A díky speciální konferenční aplikaci si účastníci jednoduše naplánují setkání s kýmkoli.

Stejně tak si mohou během konference odpočinout v luxusním prostředí hotelu v polských Tatrách. Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Nosalowy Dwórzahrnuje:

pestré gurmánské menu,

pohodlné pokoje,

vstup dowellness & SPA zóny.

Kromě toho si účastníci mohou užít horské výlety a zúčastnit se gamifikovaných soutěží s fantastickými cenami.

Tři možnosti vstupenek na výběr

Na webové stránce jsou dostupné tři možnosti, přizpůsobené různým potřebám:

Ruby – zahrnuje jednu noc v hotelu, plnou penzi, vstup na přednášky a workshopy, vstup do wellness & SPA zóny.

– zahrnuje jednu noc v hotelu, plnou penzi, vstup na přednášky a workshopy, vstup do wellness & SPA zóny. Gold – zahrnuje dvě noci v hotelu, všechny výhody Ruby, plus přístup k mastermind skupinám a k exkluzivní afterparty.

– zahrnuje dvě noci v hotelu, všechny výhody Ruby, plus přístup k mastermind skupinám a k exkluzivní afterparty. Platinum – ultimátní zážitek, který zahrnuje čtyři noci v hotelu, VIP večeři s přednášejícími, exkluzivní mastermind skupinu s přednášejícími na hlavním pódiu, navazování obchodních kontaktů na vysoké úrovni a čtyři exkluzivní společenské události.

Vstupenky na SEO Vibes Summit ’25 byly navrženy tak, aby vyhovovaly různým profilům účastníků. Ruby vstupenka je určena pro SEO specialisty, nadšence a juniory, Gold vstupenka pro teamleadry, manažery a senior specialisty a Platinum vstupenka pro ředitele a manažery na vedoucích pozicích. „Takto si každý účastník může přizpůsobit svůj zážitek a maximalizovat přínos z konference,“ dodává Patrycja Górecka-Butora, Head of Marketing ve WhitePress®.”

Více podrobností o konferenci SEO Vibes Summit ’25 najdete na www.whitepress.com/en/seo-vibes-summit.