Láká vás práce v Norsku? Vyděláte si královsky, ale má to podstatné háčky
21. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Snad každý by rád vydělával víc, a kdo se vydá pracovat do Skandinávie, prakticky určitě si to splní. Zcela bez zádrhelů to ale nebude.
Norsko se pro českého zájemce o práci může zdát jako země zaslíbená: Průměrné platy jsou někde na dvojnásobku těch českých a pokud se dostanete klidně na nějakou relativně horší pozici, kde ani nepotřebujete znát jazyk, stejně si vyděláte na české poměry velmi solidní peníze, uvádí server poznatsvet.cz.
A pokud se navíc přinutíte norštinu alespoň trochu naučit, nabízí se najednou práce třeba v pečovatelských službách, kde už si vyděláte opravdový balík.
Pokojská si v Norsku vydělá například kolem 25 tisíc norských korun (NOK), což odpovídá zhruba 53 000 Kč. Průměrná norská výplata v přepočtu činí okolo 90 000 Kč. A zhruba tolik si například vydělá i ona pečovatelka.
Platové ohodnocení je navíc podle všeho nediskriminující a i jako cizinci si přijdeme na ty samé peníze, co dostane i rodilý Nor. Což možná zní automaticky, ale věřte tomu, že v celé řadě evropských zemí opravdu není.
Jenže potenciální kámen úrazu leží právě v dříve použitém úsloví: Na české poměry. Norské poměry jsou totiž výrazně odlišné od těch našich: Dle dat statistické služby Numbeo je Norsko třetí nejdražší zemí Evropy (Po Švýcarsku a Islandu). Zájemce o práci se tudíž musí zocelit a připravit na pořádné pálky, jakmile přijde na životní náklady.
Všechno pak stojí a padá na dvou věcech: Co děláte a především kde. Nájem například v centru Osla vyjde opravdu draho: Za jednopokojový byt zaplatíte v přepočtu 34 tisíc korun měsíčně. Například uklízečce pak v takovém případě zbyde třeba 16 tisíc na měsíc a to už nemá cenu nikam jezdit.
Pokojská ale na druhou stranu často bydlí přímo v hotelu, který ji zaměstnává, a to se pak můžeme bavit o 50 tisících opravdu čistého.
Za nájem na menšího bytu mimo centrum či v menším městě zaplatíte navíc jen okolo 20 tisíc korun, což je, pravda, pořád o fous víc než u nás, ale vzhledem k daleko větší výplatě už se v takovém případě výjezd vyplatí.
Důležité je především nejet nazdařbůh, všechno si předem promyslet a naplánovat. Po součtu všech skutečností ale faktem zůstává, že Norsko se Čechům v drtivé většině případů rozhodně vyplatí.