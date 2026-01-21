Macron kritizoval americké kroky, s Trumpem se v Davosu nechystá sejít
21. 1. 2026 – 6:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu.
Macron to prohlásil ve švýcarském Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), kde hovořil také o tom, že svět se přesouvá do éry roztříštěnosti bez pravidel. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem, s nímž má zásadně odlišný názor na ambici Washingtonu ovládnout Grónsko, se v Davosu Macron sejít nechystá.
"Vůbec neztrácejme čas bláznivými nápady," citovala agentura DPA Macrona, který podle ní v projevu ani jednou nezmínil Trumpovo jméno, i když bylo jasné, koho má na mysli. "Není doba na nový imperialismus nebo nový kolonialismus," prohlásil také francouzský prezident.
"Multilateralismus je oslabován mocnostmi, které ho blokují a snaží se od něj odvrátit," poznamenal dále. V kritickém projevu k dění ve světě uvedl, že pravidla jsou pošlapávána a že se zdá, že jediným zákonem se stává právo silnějšího. Za nepřijatelnou pak označil snahu Spojených států, které podle něj požadují co největší ústupky a otevřeně se snaží Evropu oslabit a podřídit.
Trump v posledních dnech vystupňoval nátlak na Dánsko, od kterého chce získat Grónsko, poloautonomní součást Dánského království. Trump se také rozhodl uvalit dodatečná desetiprocentní cla na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které se postavily za Kodaň odmítající americký požadavek.
Dnes americký prezident uvedl, že ho v Davosu čeká řada schůzek věnovaných otázce Grónska. Na tiskové konferenci v Bílém domě také vyjádřil přesvědčení, že se věci vyřeší docela dobře a najde se řešení, s nímž budou spokojené NATO i USA. Na otázku, jak daleko je ochoten zajít, aby Grónsko získal, řekl novinářům: "To zjistíte".
Na adresu Macrona a britského premiéra Keira Starmera, který se také staví proti americkým plánům týkajícím se Grónska, poznamenal, že s oběma vychází velmi dobře a má je rád. Londýn a Paříž podle něj ale mají hodně problémů.
Podle Macrona nedává smysl vyhrožovat spojencům cly, zvláště když mají sloužit jako prostředek nátlaku proti teritoriální suverenitě. Evropská unie by v dnešním tvrdém prostředí neměla váhat použít takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku, uvedl dále.
Francouzský prezident také řekl, že Evropa dává přednost vládě práva před brutalitou, vědě před spikleneckými teoriemi a respektu před šikanováním. Neměla by se podřídit právu silnějšího a nechat se rozdělit, míní Macron. Řešení současných problémů vidí ve větší spolupráci a vybudování evropské ekonomické suverenity. Evropa je možná pomalá, ale předvídatelná a vládne v ní právní řád, poznamenal francouzský prezident.
Washington mluví o tom, že by největší světový ostrov, který je bohatý na nerostné suroviny, od Dánska rád koupil, zároveň ale nevylučuje nasazení armády k jeho získání.