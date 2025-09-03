Češi sahají skoro na padesát tisíc měsíčně. Realita? Většina vidí průměr jen v novinách
3. 9. 2025 – 17:36 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Statistici oznámili, že průměrná hrubá mzda v Česku překročila 49 tisíc korun. Tempo růstu mezd překvapilo i analytiky – jenže většina zaměstnanců se k těmto částkám nikdy nedostane. Místo radosti proto převažuje frustrace.
Růst, který nikdo nečekal
Ve druhém čtvrtletí letošního roku vyskočila průměrná hrubá mzda na 49 402 korun. Oproti loňsku jde o nárůst 7,8 procenta, po odečtení inflace pak o 5,3 procenta. Podle Českého statistického úřadu se jedná o mnohem silnější růst, než s jakým trh počítal.
Nejrychleji rostly platy v profesních, vědeckých a technických službách, kde si právníci, architekti, daňaři či překladatelé polepšili téměř o třináct procent. Stavebnictví zaznamenalo růst o rovných jedenáct procent. Na opačném konci žebříčku stojí těžba a dobývání, kde mzdy přidaly sotva pět procent.
Ekonomové se shodují, že za prudkým růstem stojí především nedostatek kvalifikovaných lidí. „Firmy stále bojují o schopné pracovníky, což žene mzdy nahoru,“ vysvětluje Miroslav Novák, analytik společnosti Citfin.
Skvělá čísla, bída v peněženkách
Na papíře to vypadá skvěle, realita je ale jiná. „Tak silný růst nikdo neočekával. Trh předpokládal jen 4,3 procenta reálně,“ přiznává analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Podle ekonoma Banky Creditas Petra Dufka by se letos průměrná mzda mohla poprvé přehoupnout přes 49 tisíc. „Ale pravdou je, že dvě třetiny zaměstnanců vidí tyto částky maximálně ve zprávách,“ dodává ironicky.
Skepsi potvrzují i průzkumy. Jen třináct procent lidí považuje své mzdy za opravdu dobré. Většina označuje své ohodnocení za průměrné a zároveň si myslí, že zaměstnavatelé by se měli v oblasti mezd zásadně zlepšit.
Ačkoliv platy rostou, jejich reálná hodnota je zhruba tam, kde byla na začátku roku 2019. Inflace totiž z posledních let značnou část růstu spolykala. „Je to vidět na slabé spotřebě domácností, která se stále nevrátila na úroveň před covidem,“ dodává David Marek z Deloitte.
Praha bohatne, Karlovy Vary blednou
Regionální rozdíly zůstávají propastné. V Praze se průměrná mzda vyšplhala na 62 307 korun, což je o více než osm procent víc než loni. Ve Středočeském kraji překročila hranici 52 tisíc.
Naopak Karlovarský kraj zůstává nejchudší – tamní průměrná mzda činí jen 41 944 korun. Medián, tedy mzda uprostřed mzdového žebříčku, se přitom pohybuje na 41 115 korunách. To znamená, že polovina Čechů bere méně než tuto částku.
Celkově tak statistiky potvrzují: mzdy v Česku sice rostou rychleji, než kdo čekal, ale většina zaměstnanců se k průměru nikdy nepřiblíží. A jejich nespokojenost zůstává stejně vysoká jako čísla v tabulkách.