Křupavá bramborová omeleta se špenátem nabije energií každého
4. 3. 2026 – 8:40 | Magazín | Žaneta Kaczko
Klasická vejce na mnoho způsobů už zná každý. Zkuste je ale tentokrát propojit s dozlatova opečenými plátky brambor a bohatou sýrovou náplní. Přinášíme vám návod na dokonalou omeletu, kterou si můžete snadno upravit podle vlastní chuti a nálady.
Rána bývají často uspěchaná, ale to neznamená, že se musíte odbýt. Pokud hledáte změnu a klasická ovesná kaše nebo obložený bagel už vás nudí, vyzkoušejte snídani, která sází na poctivé suroviny a dokonalou souhru chutí. Bramborová omeleta se sýrem, špenátem a rajčaty je přesně tím jídlem, které vypadá jako z moderní kavárny, přitom k jeho přípravě potřebujete jen pár základních ingrediencí a několik minut u plotny.
Základem je křupavá bramborová krusta, která v kombinaci s nadýchanými vejci a rozteklým sýrem vytváří náplň, která se doslova rozplývá na jazyku. Je to ideální volba pro ty, kteří preferují teplé, syté a skutečně domácí jídlo.
Co budete potřebovat
- Brambory: 1-2 střední kusy (podle velikosti pánve)
- Vejce: 2-3 kusy
- Sýr: Mozzarella, gouda nebo jiný polotvrdý sýr, který se dobře taví
- Náplň: Čerstvé listy špenátu, zralá rajčata
- Ostatní: Rostlinný olej, sůl, pepř
Postup přípravy
- Příprava bramborového základu: Brambory oloupejte a nastrouhejte na velmi tenké plátky. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí struhadla s krájecím nástavcem (mandolíny). Čím tenčí plátky budou, tím křehčí a kompaktnější základ omelety získáte.
- Smažení dokřupava: Na pánvi rozehřejte trochu oleje a plátky brambor na ni rovnoměrně rozložte tak, aby zcela pokryly dno. Je důležité, aby se plátky mírně překrývaly- díky tomu se propojí a vytvoří pevnou zlatavou kůrku. Pánev přikryjte pokličkou a nechte brambory na mírném ohni změknout a zespodu zezlátnout.
- Vaječná směs: Zatímco se brambory opékají, v misce rozšlehejte vejce se špetkou soli. Jakmile jsou brambory hotové, opatrně je zalijte vaječnou směsí tak, aby byly všechny plátky zcela ponořené.
- Sýrová vrstva: Ihned poté povrch omelety bohatě posypte strouhaným sýrem. Pánev opět přikryjte pokličkou a nechte na středním plameni vařit, dokud vejce neztuhnou a sýr se krásně nerozpustí.
- Dokončení a plnění: Jakmile je sýr pružný a táhlý, přichází čas na náplň. Na jednu polovinu omelety naskládejte čerstvé listy špenátu a plátky rajčat, které jídlu dodají potřebnou šťavnatost a lehkou kyselost.
- Servírování: Pomocí špachtle omeletu opatrně přeložte napůl, čímž uzavřete náplň uvnitř. Nechte prohřát ještě asi minutu a sundejte z plotny. Výsledkem je pokrm, který je zvenku krásně křupavý a uvnitř krémový a měkký.
Tip pro vaše experimenty
Tento recept slouží jako skvělá základna pro vaši kreativitu. Pokud máte rádi výraznější chutě, můžete do náplně přidat restované houby, kousky šunky, avokádo nebo vyzkoušet různé druhy sýrů, například aromatický čedar. Stačí pár drobných obměn a každé vaše ráno může chutnat úplně jinak.
Dobrou chuť!