Dnes je středa 4. března 2026., Svátek má Stela
Počasí dnes 13°C Polojasno

Křupavá bramborová omeleta se špenátem nabije energií každého

4. 3. 2026 – 8:40 | Magazín | Žaneta Kaczko

Křupavá bramborová omeleta se špenátem nabije energií každého
zdroj: Gemini
Sledovat v Google Zprávách

Klasická vejce na mnoho způsobů už zná každý. Zkuste je ale tentokrát propojit s dozlatova opečenými plátky brambor a bohatou sýrovou náplní. Přinášíme vám návod na dokonalou omeletu, kterou si můžete snadno upravit podle vlastní chuti a nálady.

Rána bývají často uspěchaná, ale to neznamená, že se musíte odbýt. Pokud hledáte změnu a klasická ovesná kaše nebo obložený bagel už vás nudí, vyzkoušejte snídani, která sází na poctivé suroviny a dokonalou souhru chutí. Bramborová omeleta se sýrem, špenátem a rajčaty je přesně tím jídlem, které vypadá jako z moderní kavárny, přitom k jeho přípravě potřebujete jen pár základních ingrediencí a několik minut u plotny.

Základem je křupavá bramborová krusta, která v kombinaci s nadýchanými vejci a rozteklým sýrem vytváří náplň, která se doslova rozplývá na jazyku. Je to ideální volba pro ty, kteří preferují teplé, syté a skutečně domácí jídlo.

Skincare
Magazín
Pravda o dietách bez cukru: proč vám místo štíhlosti nadělí tvář staré ženy?

Co budete potřebovat

  • Brambory: 1-2 střední kusy (podle velikosti pánve)
  • Vejce: 2-3 kusy
  • Sýr: Mozzarella, gouda nebo jiný polotvrdý sýr, který se dobře taví
  • Náplň: Čerstvé listy špenátu, zralá rajčata
  • Ostatní: Rostlinný olej, sůl, pepř

Postup přípravy

  1. Příprava bramborového základu: Brambory oloupejte a nastrouhejte na velmi tenké plátky. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí struhadla s krájecím nástavcem (mandolíny). Čím tenčí plátky budou, tím křehčí a kompaktnější základ omelety získáte.
  2. Smažení dokřupava: Na pánvi rozehřejte trochu oleje a plátky brambor na ni rovnoměrně rozložte tak, aby zcela pokryly dno. Je důležité, aby se plátky mírně překrývaly- díky tomu se propojí a vytvoří pevnou zlatavou kůrku. Pánev přikryjte pokličkou a nechte brambory na mírném ohni změknout a zespodu zezlátnout.
  3. Vaječná směs: Zatímco se brambory opékají, v misce rozšlehejte vejce se špetkou soli. Jakmile jsou brambory hotové, opatrně je zalijte vaječnou směsí tak, aby byly všechny plátky zcela ponořené.
  4. Sýrová vrstva: Ihned poté povrch omelety bohatě posypte strouhaným sýrem. Pánev opět přikryjte pokličkou a nechte na středním plameni vařit, dokud vejce neztuhnou a sýr se krásně nerozpustí.
  5. Dokončení a plnění: Jakmile je sýr pružný a táhlý, přichází čas na náplň. Na jednu polovinu omelety naskládejte čerstvé listy špenátu a plátky rajčat, které jídlu dodají potřebnou šťavnatost a lehkou kyselost.
  6. Servírování: Pomocí špachtle omeletu opatrně přeložte napůl, čímž uzavřete náplň uvnitř. Nechte prohřát ještě asi minutu a sundejte z plotny. Výsledkem je pokrm, který je zvenku krásně křupavý a uvnitř krémový a měkký.
Svalový růst a mozek
Magazín
Tohle vám trenér neřekl: Bez aktivace buněk SF-1 v mozku jsou vaše dřepy zbytečné

Tip pro vaše experimenty

Tento recept slouží jako skvělá základna pro vaši kreativitu. Pokud máte rádi výraznější chutě, můžete do náplně přidat restované houby, kousky šunky, avokádo nebo vyzkoušet různé druhy sýrů, například aromatický čedar. Stačí pár drobných obměn a každé vaše ráno může chutnat úplně jinak.

Dobrou chuť!

Tagy:
vaření jídlo kuchyne domacnost recept snídaně
Zdroje:
TopRecepty.cz, aktin.cz, fresh.iprima.cz
Profilový obrázek
Žaneta Kaczko
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Fanoušci smutní: Veleúspěšná kriminálka končí. Televize místo ní chystá slovenského mafiána

Následující článek

Prezident Pavel se dnes setká s končícím arcibiskupem Graubnerem

Nejnovější články