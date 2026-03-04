Prezident Pavel se dnes setká s končícím arcibiskupem Graubnerem
4. 3. 2026 – 8:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě setká s končícím pražským arcibiskupem Janem Graubnerem.
Prezidentská kancelář to oznámila na hradním webu, aniž specifikovala, co bude tématem rozhovoru. Podle Arcibiskupství pražského má jít o přátelské setkání. Výstup pro novináře ani jedna strana neplánuje.
Sedmasedmdesátiletý Graubner bude vykonávat úřad pražského arcibiskupa do 25. dubna, kdy při ceremonii předá arcibiskupskou berlu dosavadnímu litoměřickému biskupovi Stanislavu Přibylovi. Přibyla začátkem února pražským metropolitou jmenoval papež Lev XIV.
Se Lvem XIV. se Pavel setkal v lednu ve Vatikánu. Mluvili především o hodnotách, mezinárodní situaci, prezidentský pár také pozval papeže do Prahy. Totéž učinila česká katolická církev. Současná pozvání od světských představitelů i od zástupců církve se chápou jako nutná podmínka pro případnou papežskou návštěvu v Česku. Naposledy do ČR přijel v září 2009 papež Benedikt XVI.
Před setkáním se Lvem XIV. se na Pavla dopisem obrátili zástupci obětí sexuálního zneužívání v české katolické církvi. Chtěli, aby se o nich prezident papeži zmínil. Zároveň v dopise oběti uvedly, že Graubner v předchozí roli moravského metropolity věděl o zneužívání dětí knězem Františkem Mertou. Protože situaci řešil pouze překládáním kněze na jiná místa, nezabránil jeho působení.
Zástupci obětí také ocenili Pavlovy výhrady k Vatikánské smlouvě. Prezident loni v dubnu ve vyjádření pro Ústavní soud uvedl, že dokument, který ratifikovaly Sněmovna a Senát, není v souladu s ústavou a zavádí privilegované postavení katolické církve.