Fanoušci smutní: Veleúspěšná kriminálka končí. Televize místo ní chystá slovenského mafiána
4. 3. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Kriminálky a příběhy o zločinech má české publikum ve velké oblibě, Česká televize proto nehodlá nic měnit a jednoho zločince nahradí jiným.
Česká televize sice působí na české mediální scéně tak trochu nenápadně: Většinu mediální pozornosti na sebe strhávají velkolepé reality show od Novy a Primy či holé zadky od Óčka, ale jakmile dojde na tvrdá čísla a porovnání sledovanosti, zjišťujeme, že je ČT úplně stejně velkým hráčem jako všichni ostatní.
Dokázal to kupříkladu úspěšný slovenský kriminální seriál Neuer, jehož první díl na ČT sledovalo více než 900 tisíc diváků a k dalším epizodám usedlo průměrně 700 tisíc lidí, což jsou stále velmi solidní čísla.
A kde je poptávka, tam bude televize logicky lifrovat i nabídku. Kriminálky a příběhy o skutečných zločincích se mezi (nejen) českým publikem těší mimořádné oblibě a žhavé železo je třeba kout: Neuer končí, místo něj nastoupí jiný kriminálník.
Od 15. března totiž bude k vidění minisérie MIKI pojednávající o Mikuláši Černákovi (v hlavní roli Milan Ondrík), nechvalně známém slovenském mafiánovi, který se v divokých devadesátkách vypracoval od řidiče autobusu až do pozice velkého zločineckého kápa.
Černák se později u soudu přiznal ke 14 vraždám, je tudíž jasné, že o špinavé ruce nebude v minisérii nouze. Jedná se o rozpracování již dříve uvedených filmů MIKI a Černák, které si oba získaly oblibu publika a na ČSFD se pyšní skóre přes 70 %.
„MIKI je příběh muže, který se vrátí ze zahraničí zpět do své rodné vesnice, do země, která se rychle mění a ve které se otevírají nové velké možnosti i v oblasti organizovaného zločinu. Miki, původním povoláním řidič autobusu, v sobě postupně objeví a aktivuje schopnosti k tomu, aby vybudoval jednu z největších a nejobávanějších mafiánských skupin v zemi,“ stojí v oficiálním popisu.
Jistě se máme nač těšit. Konkurence bude nicméně ostrá: Ve stejný čas vysílá TV Nova do boje svou komediální kriminálku Buldok z Poděbrad a na Primě zase poběží dobrodružná reality show Asia Express.