Tohle v hotelu nikdy nedělejte! Personál vás kvůli tomu okamžitě zařadí mezi nejhorší hosty

Pobyt v hotelu může být příjemný zážitek – nebo také série trapasů, kterým se dalo snadno předejít. V každodenním provozu totiž často vznikají drobná nedorozumění mezi hosty a personálem. Stačí ale dodržet pár základních pravidel etikety a váš pobyt se promění v naprostou pohodu.
Kvalitní hotelový servis a přátelská interakce mezi hosty a personálem dnes patří mezi základní prvky příjemné dovolené. Někteří hosté sice očekávají zdvořilé zacházení, ale stejně důležité je i chování zaměstnanců a to nejen vzhledem k hostům, ale i k sobě navzájem. Jak upozorňuje Jürgen Benad, právní expert a ředitel Dehogy (německá asociace pro podniky v hotelnictví a gastronomii): „Zdvořilost a vzájemný respekt výrazně usnadňují každodenní život v hotelu“. Ve světě hotelového provozu, kde se potkávají lidé z různých kultur a z odlišných životních zkušeností, je vzájemná ohleduplnost skutečně zásadní. Hosté by se měli k personálu i ke svým spolucestujícím chovat stejně, jak by si sami přáli být obslouženi a zaměstnanci by naopak měli pamatovat, že jejich profesionální přístup vrací hotelu reputaci i atmosféru přívětivosti.
Mluvte, nečekejte: klíč k dobrému hotelovému zážitku je komunikace
V hotelu platí jednoduché, ale zásadní pravidlo: kdo se ozve, tomu lze pomoci. Pokud se něco nepovede nebo nesplní vaše očekávání, nejhorší, co můžete udělat, je mlčet. Hosté by se měli obrátit přímo na personál – klidně, ale srozumitelně popsat, co je trápí.
„Včasná komunikace je základem dobré služby,“ připomíná právní expert Jürgen Benad z Německé asociace hotelů a restaurací (DEHOGA). Podle něj se většina nedorozumění dá vyřešit okamžitě, pokud má personál možnost reagovat. „Hotelový tým udělá maximum, aby hosté odjížděli spokojení – často i nad rámec svých povinností,“ dodává.
A právě v tom spočívá kouzlo dobrého hotelu – v ochotě naslouchat a hledat řešení, ne v předpokladu, že všechno půjde dokonale samo.
Načasování je všechno: proč se vyplatí zeptat ještě před příjezdem
Přijedete z letiště s kruhy pod očima a doufáte, že vás recepce vezme do náruče dřív, než odbije třetí hodina odpolední? Pak patříte mezi většinu cestovatelů, kteří teprve v tu chvíli zjistí, že check-in má své neúprosné hranice. Většina hotelů totiž uvolňuje pokoje až kolem 15:00, zatímco check-out bývá pevně stanoven na 10:00 dopoledne – a to bez ohledu na to, jak těžká byla noc.
Pokud ale dáte vědět dopředu, často se stane malý zázrak. V mimosezóně nebo během pracovních dnů mohou hotely nabídnout dřívější ubytování nebo dokonce pozdní odjezd, obvykle za menší příplatek. Není to povinnost, ale pro vstřícné recepční bývá taková služba spíš otázkou dobré vůle než formálního pravidla.
A když váš pokoj ještě není připraven? Nepropadejte panice ani letargii. Většina hotelů dnes umožňuje uložení zavazadel, některé vás dokonce nechají využít wellness nebo bazén, dokud nezasvítí zelené světýlko s číslem vašeho pokoje.
Zkrátka: zeptat se se vyplatí. I když odpověď nemusí být vždy kladná, dobrá komunikace vám často otevře dveře dřív, než klíč od pokoje.
Co je vaše, to nechte doma. Co je v hotelu, patří hotelu
Z hotelového pokoje si můžete odnést spoustu zážitků – ale rozhodně ne ručník s logem hotelu nebo lampu z nočního stolku. I když se některé doplňky tváří jako „malé dárky pro hosty“, z právního hlediska patří všechno hotelu. Jak upozorňuje Jürgen Benad z Německé asociace hotelů a restaurací (DEHOGA): „Rezervací pokoje si nekupujete jeho vybavení. Získáváte pouze právo ho během pobytu používat.“
To znamená, že fén, župan nebo dekorativní polštář nejsou suvenýry, ale součást majetku, který se po vašem odjezdu má vrátit zpět tam, kam patří. Menší výjimku tvoří jen mini lahvičky s šamponem nebo mýdlem, které hotely často berou jako drobný reklamní dárek. Ale i tady platí: zeptejte se raději na recepci, než si doma založíte sbírku hotelové kosmetiky z celé Evropy.
A pokud vás po půlnoci přepadne hlad, nevrhejte se do pokoje s pizzou v krabici. Z hygienických důvodů většina hotelů nepovoluje konzumaci vlastního jídla a pití na pokoji. Když už je kuchyně zavřená, řešením není tajný piknik u minibaru, ale krátký telefonát na recepci – personál vám většinou rád pomůže najít alternativu.
Moderní hotely navíc stále častěji opouštějí jednorázové plastové lahvičky a přecházejí na ekologické dávkovače, takže i z pohledu udržitelnosti je lepší nechat věci tam, kde jsou. Ať už jde o ručník, pantofle nebo gel s logem hotelu – nechte jim jejich domov. Vaše svědomí (a pokojská) vám za to poděkují.
Proč by se jídlo z bufetu nemělo pašovat domů
Snídaně v hotelu je malý ráj na zemi. Káva voní, máslo se leskne, vajíčka jsou přesně tak, jak je máte rádi. Jenže pozor – tenhle ráj má svá pravidla. To, co patří na talíř, nepatří do kabelky.
Podle odborníků z Německé asociace hotelů a restaurací (DEHOGA) není dovoleno brát si jídlo ze snídaňového bufetu „na později“. Ani když jde o ten nejdokonalejší croissant, který by se skvěle hodil k odpolednímu cappuccinu. Bufet je určen výhradně k okamžité konzumaci – na místě, nikoli na cestě.
Existují ale výjimky: pokud vám byla podávána konkrétní snídaně (např. servírovaná na objednávku) a nezvládli jste ji dojíst, můžete se zeptat personálu, zda si část smíte odnést. Záleží však na tom, o jaké potraviny jde a zda za ně hotel může převzít zdravotní odpovědnost – například saláty s majonézou nebo teplé pokrmy jsou z hygienických důvodů rizikové.
Další otázkou je obal. Mnoho hotelů už omezilo používání jednorázových plastových krabiček, které jsou buď zakázané, nebo finančně náročné. Pokud tedy hotel vhodný obal nemá, na cestu vám ho s největší pravděpodobností nedá.
Zkrátka – hotelový bufet není piknikový koš, ale malý rituál pohostinnosti. A i když je lákavé schovat si ten muffin „na později“, pravé kouzlo snídaně spočívá v tom, že si ji vychutnáte tady a teď s čistým svědomím a prázdnými kapsami.
Malé gesto, velký význam: proč je spropitné projev úcty
Úsměv pokojské, která vám srovná polštáře do geometrické dokonalosti, nebo číšník, který si zapamatuje, že pijete kávu bez mléka – to jsou maličkosti, které dělají z hotelu domov. A právě za takové detaily se sluší poděkovat i jinak než slovy. Spropitné totiž není povinnost, ale vzkaz: „Bylo to skvělé, děkuji.“
V Evropě platí tichá dohoda – jedno až dvě eura za noc bývají běžnou formou uznání, pokud jste spokojeni se službami. Není to ale dogma. Každý host dává podle svého uvážení a podle toho, jak moc mu personál zpříjemnil pobyt. Důležité je gesto, ne částka.
Mnozí nechávají spropitné jednoduše na nočním stolku nebo stole v pokoji, jiní volí sofistikovanější variantu – obálku nebo vzkaz s poděkováním. Pokud chcete podělit radost mezi celý tým, stačí ho předat na recepci. Většina hotelů má dnes dokonce společnou schránku na spropitné, které se férově rozdělí mezi všechny zaměstnance.
A i když se svět digitalizuje, jedno zůstává jisté: nic nenahradí osobní poděkování a pár drobných v dlani, které umí říct víc než nejlichotivější recenze na internetu.