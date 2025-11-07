Dnes je pátek 7. listopadu 2025., Svátek má Saskie
Počasí dnes 11°C Jasno

Vánoční kaktus: Jak o něj pečovat, aby kvetl v zimních měsících

7. 11. 2025 – 16:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vánoční kaktus: Jak o něj pečovat, aby kvetl v zimních měsících
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Zatímco venku mrzne a příroda odpočívá, tahle rostlina se rozhodne rozkvést. Vánoční kaktus, tropický host z brazilských pralesů, si uprostřed zimy obléká šaty v odstínech růžové, červené i bílé a vnáší do domova trochu slunce, které nám právě v prosinci tolik chybí. Možná proto se stal symbolem klidných svátků, tepla a života, který trvá, i když kolem všechno utichne.

Když se dny krátí a svět zpomalí, vánoční kaktus se probudí. Z nenápadné rostliny se stane ozdoba zimy s květy, které září barvami, i když venku vládne chlad a šedo-bílo. Jeho krása není okázalá, ale hluboká. Připomíná nám, že i v době klidu může život rozkvést naplno – stačí mu dát čas, světlo a trochu péče. A tato rostlina rozzáří vaši vánoční domácnost.

ChatGPT Image 4. 11. 2025 08_27_43
Magazín
Kaštany, jedny léčí, jiné škodí: Poznáte, který z nich můžete sníst?

Tropická energie pro zimní dny

Na rozdíl od klasických kaktusů nevyrůstá z vyprahlé půdy, ale z korun stromů. Schlumbergera, jak zní její latinský název, pochází z vlhkých oblastí Brazílie, kde se vzduch třpytí po dešti a světlo se prodírá mezi listy. Díky tomu má i jinou povahu – nemá ráda horko, přímé slunce ani sucho. Naopak. Nejlépe se jí daří v polostínu, při teplotách kolem 15–20 °C, a když má kolem sebe vlhký vzduch.

Postavte ji k oknu na východní nebo severní straně, kde je světlo jemné a nespálí její dužnaté stonky. Vyhněte se topení a radiátoru – teplo z nich vysušuje vzduch a může způsobit, že poupata opadají dřív, než stihnou rozkvést.

ChatGPT Image 3. 11. 2025 06_16_13
Magazín
Věříte si v češtině? Vsadíme se, že význam těchto tří slov vás překvapí!

Klid, vlhko a trochu pozornosti

Vánoční kaktus kvete právě tehdy, když většina rostlin spí. Aby se na to připravil, potřebuje krátké období klidu – zhruba šest až osm týdnů před Vánoci. Omezte zálivku, najděte mu chladnější a klidné místo. Když se objeví první poupata, začněte ho znovu mírně zalévat a rosit, nejlépe měkkou, odstátou vodou bez vápníku.

Přelití nesnáší. Jeho kořeny se utopí dřív, než byste čekali, takže platí zlaté pravidlo: méně je víc. Půda má být vlhká, ne mokrá. Pokud má rostlina svěšené články, trpí buď suchem, nebo přemokřením – a obojí je pro ni stejně nebezpečné.

profimedia-0569468038 zdroj: Profimedia

Malý zázrak, který kvete i po letech

Na jaře dopřejte kaktusu krátký odpočinek a přesaďte ho do nové půdy – nejlépe směsi pro sukulenty s trochou rašeliny. Od jara do podzimu ho můžete lehce hnojit každé dva týdny, nejlépe přípravkem s vyšším obsahem fosforu a draslíku. Ty podporují tvorbu poupat, která se objeví znovu s příchodem chladnějších dní.

A pak to přijde. Na jeho zelených větvičkách se otevřou květy, které připomínají tropické ptáky. Jemné, výrazné, elegantní – přesně takové, jaké potřebujeme v čase, kdy světlo mizí příliš brzy.

Orient Express
Magazín
Chtěli byste na vlastní kůži zažít jízdu Orient Expressem? Legenda luxusu z roku 1883 znovu ožívá!

Rostlina s duší domova

Vánoční kaktus není jen pokojovka. Je to kousek přírody, který se umí přizpůsobit lidskému rytmu – tichu, teplu domova a hlavně je ozdobou svátečního klidu. Možná proto vydrží i desítky let a často se dědí z generace na generaci. Vždy ve stejném rytmu: pár týdnů klidu, trocha péče a nakonec ten nádherný květ – jako připomínka, že i v nejhlubší zimě může něco rozkvést.

Tagy:
péče Vánoce rostlina kaktus květ
Zdroje:
gardeningknowhow.com, hort.extension.wisc.edu, worldofsucculents.com/
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Dánové jsou největší nudisté Evropy. Češi skončili na překvapivé pozici

Následující článek

Policisté v další větvi Dozimetru obvinili 17 lidí a firem, znovu Redla či Kosa

Nejnovější články