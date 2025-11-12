EU utahuje zelené šrouby: Povolenky mají „bolet“
12. 11. 2025 – 10:39 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Evropská unie přitahuje klimatické otěže a domácnosti to pocítí na vlastní kůži. Nový emisní cíl, který počítá se snížením emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040, podle ekonomů vyžene ceny povolenek prudce vzhůru. A s nimi i ceny benzínu, nafty, plynu a uhlí.
Cíl, který má bolet
Evropští ministři životního prostředí se minulý týden shodli na novém, dosud nejpřísnějším klimatickém závazku. Země sice mohou pět procent závazku kompenzovat podporou projektů mimo EU, ale i tak půjde o výrazné zpřísnění.
Český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) rozhodnutí označil za úspěch. Opačný názor má bývalý vicepremiér a pravděpodobný příští ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). „To, co přijala rada ministrů, je naprostá katastrofa. Je to ve finále zásadní utažení zelených kohoutů,“ řekl Havlíček.
Podle něj nové cíle zvýší tlak na dekarbonizaci a zvednou ceny povolenek pro podniky i domácnosti. Unie dosud pracovala s plánem snížit emise o 55 procent do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Nový mezicíl k roku 2040 však podle expertů znamená výrazný skok.
Ekonom: Musí to bolet, jinak to nefunguje
Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček souhlasí, že přísnější cíle nevyhnutelně přinesou vyšší ceny. „Když to obyvatele bolet nebude, nezmění své chování a cíle se nepodaří dosáhnout. Jestliže má systém způsobit změnu chování lidí tak, že budou produkovat méně emisí, musí to nutně citelně bolet,“ uvedl Křeček.
Podle něj politici voliče „chlácholí“. „Na jedné straně říkají, že chtějí splnit cíl bezemisní ekonomiky do roku 2050, ale na druhou stranu prohlašují, že to občany nebude bolet, budou to mít kompenzované a prakticky si toho ani nevšimnou. Je to ale jen chlácholení politiků a potom se všichni budou divit, že je to horší,“ dodal.
Benzín, plyn i uhlí výrazně podraží
Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček připomíná, že i dnes se cena emisních povolenek pohybuje vysoko. Zatímco Evropská komise počítala s maximální cenou 45 eur (asi 1100 korun), kontrakty na budoucí dodávky se nyní obchodují kolem 70 eur.
Dopady pro běžné domácnosti mohou být dramatické. Při ceně povolenky 80 eur by podle propočtů litr benzínu zdražil téměř o šest korun, nafta o více než šest a megawatthodina plynu o 500 korun.
Evropská rada sice schválila roční odklad spuštění systému – nově od ledna 2028 –, ale podle Křečka to na situaci nic zásadního nemění. „Budeme mít více času na přípravu, ale cíle budeme muset splnit o rok dřív, a to bude dál tlačit a růst ceny povolenek,“ upozornil.
Havlíček vzkazuje, že Česko vlastní emisní systém nepřijme. „Nemůžeme hodit přes palubu lidi a živnostníky jen proto, že hrozí nějaká pokuta,“ prohlásil. Dodal, že případné platby za povolenky by byly vyšší než peníze, které by se z EU vrátily do sociálně-klimatického fondu.