Koronavirová situace se pořád nelepší podle vládních představ

Statistiky epidemie covidu-19 se nezlepšují tak, jak si vláda představovala. Situace stále není dobrá, podle premiéra Andreje Babiše je proto důležité rozvolňovat s rozmyslem. Jestli to může ovlivnit na pondělí plánované zmírnění opatření, premiér neuvedl.

Vláda bude v neděli projednávat přesun čtvrtého do třetího stupně přísnosti opatření, který by umožnil například otevření obchodů, služeb a restaurací.

V pondělí přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800. Ve středu přibylo 4931 potvrzených případů koronaviru, asi o 600 méně než minulou středu. Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, prokázaly testy koronavirus v 507 549 případech, aktuálně se s nemocí potýká přes 82.000 lidí. K úterku bylo hospitalizováno 5413 lidí, z toho 815 ve vážném stavu. Zemřelých eviduje ministerstvo celkem 7633.

Skóre PES zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu novinářům řekl, že metodika pro rozvolňování je jasná a nebude se nijak upravovat. Musí být splněna podmínka sedmi dní s hodnotou pro třetí stupeň, aby byl vládě navržen přesun do tohoto stupně i z hlediska opatření.

Babiš připomněl, že protiepidemický systém PES připravilo ministerstvo zdravotnictví. "PES vláda ani neschvalovala, my jsme ho vzali na vědomí. Je dobré, že je to konečně předvídatelné," uvedl premiér. "My jsme nikdy návrh ministerstva zdravotnictví neměnili, myslím si, že to není dobré. Původně byla Praha největší problém. Dneska je na tom relativně dobře, problém je na venkově," řekl.

Asociace krajů ČR v tiskové zprávě uvedla, že na rozdílnou situaci v krajích při jednání s hejtmany upozornila také hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Zhruba šest až sedm krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupně, a pokud se nebudou počty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporučí ministrovi zdravotnictví další rozvolňování," citovala Rážovou asociace v tiskové zprávě.

O velkých regionálních rozdílech po poledni v Radiožurnálu hovořil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Rozdíly mezi regiony jsou podle něj alarmující, v systému PES jsou skóre od 47 do 77 bodů a to je podle Duška velice špatné. "Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brzdění dál probíhá, ale relativně se zastavilo a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika," shrnul současný epidemický vývoj Dušek. Jako problematický zmínil kraj Vysočina, Pardubicko, ale také Královéhradecký a Karlovarský kraj.

Česko podle Babiše chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný. "Pokud bychom se dostali do pásma PES číslo 3, tak je možnost, že se setká 10 lidí. Pokud se na Vánoce takhle setká rodina, tak by bylo fajn, kdyby se - možná ti mladší nebo všichni - mohli nechat otestovat," řekl Babiš. Dodal, že vláda se bude muset zabývat i tím, že se lidé nechtějí nechat testovat kvůli tomu, že by museli do karantény a dostávali by jen 60 procent platu. Naznačil také, že je v tom podporují někteří zaměstnavatelé.