Prezidentův poradce by měl vysvětlit cíl své záhadné cesty do Moskvy

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) odmítl výzvu pirátského poslance Jana Lipavského, aby byl prezidentovu poradci Martinovi Nejedlému odebrán diplomatický pas kvůli jeho plánované cestě do Ruska. Petříček nicméně předpokládá, že bude o obsahu cesty podrobně informován.

Na tajemnou cestu Nejedlého do Moskvy, která se uskuteční koncem týdne, upozornily Respekt a Aktuálně.cz. Návštěvu podle serverů zajišťuje ruská vicepremiérka, včetně vstupu do země navzdory koronavirové uzávěře. Nejedlý těmto médiím řekl, že v Rusku nehodlá jednat o tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech.

Podle dostupných informací je mezi možnými uchazeči ruská firma Rosatom. Servery uvedly, že Nejedlý se už před třemi lety tajně setkal s šéfem Rosatomu Alexejem Lichačovem.

"K výzvám na odebrání pasu bych chtěl zdůraznit, že je možné jej dotyčnému odebrat pouze v případě, že buď skončí ve funkci hradního poradce, nebo s ním spáchá trestný čin či přečin. Ani jedno z toho se nestalo. Diplomatický pas by měl být nicméně využíván pouze k pracovním účelům spojeným s výkonem funkce, kvůli které byl vystaven. Proto předpokládám, že budu informován o obsahu cesty. Stejně tak by měla kancelář prezidenta objasnit cíl návštěvy i veřejnosti," sdělil ČTK ministr Petříček. Vysvětlit, s jakým mandátem do Moskvy Nejedlý i s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem poletí, žádal neúspěšně i šéf poslanců STAN Jan Farský.

Nejedlému podle mezinárodní zvyklosti vydal diplomatický pas v prosinci 2013 tehdejší ministr zahraničí Jan Kohout. Poradcům prezidentů se podle Petříčka uděluje například ve Švédsku, Finsku, Irsku nebo Polsku. Pro žádost je neexistence či existence pracovní či jiné smlouvy s Pražským hradem irelevantní, uvedl ministr. "Hrad (Kancelář prezidenta republiky, její vedoucí Vratislav Mynář) o jeho vydání zkrátka zažádal a bylo mu vyhověno," dodal Petříček.

Platnost dokladu je desetiletá. "Na základě aktuální cesty pana poradce jsem nechal na ministerstvu zahraničí přezkoumat tuto sedm let starou žádost. Podle příslušných vedoucích pracovníků se při jeho vydání postupovalo v souladu se všemi předpisy," doplnil Petříček.

"Omezím se na konstatování, že ke zjevné hysterii určitých politicko-mediálních kruhů nemá smyslu se obšírněji vyjadřovat. Zahraniční cesta je standardní záležitostí," odpověděl ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na otázku, zda Nejedlý cestu do Moskvy podnikl pro Kancelář prezidenta republiky, zda ho doprovází kancléř Vratislav Mynář a co říká na požadavek Lipavského.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že tendr na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany ještě není připraven, stále se vedou konzultace s Evropskou komisí. Výběrové řízení má vypsat polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby. Firma letos několikrát zopakovala, že tak plánuje učinit do konce letošního roku.