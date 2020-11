Zmírňují se opatření, senátoři napadli omezení pro maloobchod

V Česku se zmírňují některá omezení, která vláda zavedla proti šíření koronaviru. Důvodem je zlepšení epidemické situace, díky čemuž od pondělka platí v protiepidemickém systému PES čtvrtý, tedy červený stupeň. Vládní omezení pro maloobchod napadla u Ústavního soudu skupina 63 senátorů.

Skóre bylo v předchozích čtyřech dnech ve čtvrtém stupni na 62 bodech. Nyní kleslo na 57 bodů, a dostalo se tak do třetího, oranžového stupně. Další zmírnění dříve než za týden ovšem nepřichází v úvahu.

Za neděli laboratoře prokázaly 1509 nových případů covidu-19, nejméně od 28. září. Proti minulé neděli je to zhruba o 400 méně. Celkem se od března nakazilo přes 492 000 lidí, čtyři pětiny se vyléčily a 7196 pacientů s koronavirem zemřelo. Aktuálně se s nákazou potýká asi 87 000 lidí. V Praze v neděli přibylo 108 případů koronaviru, nejméně od konce srpna.

Za snížením skóre je podle ministerstva zdravotnictví pokles relativní pozitivity testů. "Další dny ukážou, zda bude tento vývoj trvat, nebo zda jde o výkyv jednoho dne ovlivněný víkendovými hodnotami," sdělilo tiskového oddělení ministerstva. Denní podíl pozitivních testů se drží sedm dní zhruba mezi 21 a 25 procenty.

Senátoři napadli u Ústavního soudu omezení pro maloobchod

Skupina 63 senátorů napadla u Ústavního soudu vládní omezení pro maloobchod zavedená proti šíření koronaviru. Opatření by podle nich měla být zrušena, protože jsou diskriminační a znamenají likvidaci menších prodejen a podnikatelů. V ústavní stížnosti, kterou podali v sobotu 21. listopadu, poukazují na nejasnosti ohledně toho, proč některé malé podniky musí zůstat zavřené, zatímco jiné mají výjimku.

Senátoři mimo jiné reagují na nedávné usnesení vlády omezující počet lidí v prodejnách podle provozní plochy, které však neumožnilo znovuotevření menších provozoven. "Malé provozovny mohou zcela bez problému regulovat počet osob na prodejně a zajistit dodržování rozestupů před prodejnou. Došlo by tak k většímu rozptýlení nakupujících, a ti by se nekoncentrovali před hypermarkety, které mohly zůstat otevřené a prodávají i sortiment uzavřených prodejen," uvedl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který podání inicioval.

Senátorům vadí, že obchody s obuví, oblečením, hračkami, elektrospotřebiči, papírnickým sortimentem nebo sportovními potřebami musejí být zavřené, ale stejné zboží je možné prodávat ve velkých hypermarketech. "Podání k Ústavnímu soudu tak poukazuje na nepodložené omezování základních práv podnikatelů, kdy není zřejmé, zda jeho dopady vedou k cílům nejasně definovaným vládou," uvedl Senát v tiskové zprávě.

Vládu tím, aby zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům, v minulém týdnu pověřila sněmovna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli v televizi Prima uvedl, že otevření malých obchodů zvýší podle statistik mobilitu obyvatel o desetinu až třetinu a lidé by se více potkávali. Podle protiepidemického systému PES je ale možné, že malé prodejny budou smět otevřít od pondělí 30. listopadu, dodal ministr. Senátoři nicméně předpokládají, že Ústavní soud by se mohl jejich stížností zabývat i po ukončení napadeného opatření, protože se jedná o otázku dodržování ústavy.

K omezování některých oblastí maloobchodu oproti jiným sektorům vláda podle autorů podání k Ústavnímu soudu nepředložila jasné analýzy. Upozornili, že podle dostupných dat se koronavirus šíří především v domácnostech a v zaměstnání. Jasné zdůvodnění senátoři postrádají také u výjimek pro prodej v některých provozovnách. Podle nového systému hodnocení PES by měl být možný jen prodej základních potřeb, podle senátorů ale není zřejmé, jak vláda určila, co do této kategorie spadá.

Zákaz vycházení až po jedenácté večer, 15 metrů na nakupujícího ale platí dál

Čtvrtý stupeň znamená, že je povoleno je venku i uvnitř shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení začíná od 23:00 místo současných 21:00. Do 23:00 se může prodloužit také otevírací doba obchodů a výdejních okének restaurací, nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

V obchodech nadále platí, že na zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, trvá zákaz prodeje v neděli a ve státní svátky. Nově ale tam, kde prodejci kvůli dodržení pravidla vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky. Do kapacity obchodu se také nebudou počítat děti do šesti let. Novou výjimku mají prodejny se zbraněmi a střelivem, mohou otevřít kvůli potřebnému odstřelu divokých prasat zejména na severu Čech, kde hrozí přenesení afrického moru prasat z Německa nebo Polska.

Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy. Do divadelních a koncertních sálů, ale také muzeí a galerií, se tak veřejnost nadále nedostane. Lidé si mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének, dosud bylo možné jen bezkontaktní půjčování knih. Autoškoly mohou opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy. Cvičné jízdy jsou dál zakázané. Zástupci z oboru proto předpokládají, že zájem o zkoušky nebude velký.