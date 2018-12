Komunisté ožili. Drží Babišovu vládu a vylézají z děr

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) připravuje návrh změn sněmovního jednacího řádu, aby se posílila účast poslanců na jednáních dolní komory. Pokud by poslanec neměl pro svou nepřítomnost podloženou omluvu, mohl by se mu krátit denní plat.

Rusko se pokoušelo ovlivnit listopadové americké kongresové volby a nadále se snaží podkopat demokratické procesy, které jsou ale Spojené státy připraveny hájit. Na Reaganově obranném fóru v Kalifornii to prohlásil americký ministr obrany James Mattis.

Předsedové obou parlamentních komor - šéfové Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Senátu Jaroslav Kubera (ODS) - jsou pro pokračování ekonomických sankcí vůči Rusku. Od ledna by je ale nezpřísňovali.

2. 12. 15:29