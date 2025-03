Legendární zpěvák: "Nebudu vykřikovat, co si máte myslet"

Slavný zpěvák si nemyslí, že by se celebrity měly angažovat jinde než ve svém oboru. Sám chce především dělat radost hudbou a nic jiného ho nezajímá.

V poslední době se stává normou, že se na různých protestech a politických happeninzích angažují známé tváře. Slováky protestující proti Ficově vládě přijeli podpořit třeba Bolek Polívka s Ivanem Trojanem, Václav Vydra zase veřejně promlouval na shromáždění na podporu Ukrajiny.

Zpěvák Dalibor Janda se s trendem neztotožňuje. V rozhovoru, který poskytl webu Prima Ženy, prohlásil, že nechce stavět barikády a přidávat se k jednomu táboru na úkor druhého. Chce se především věnovat svému životnímu poslání, tedy hudbě. A ta by neměla být výlučná jen pro určitou skupinu lidí, hudba by měla být zkrátka pro všechny.

„Já dělám muziku pro všechny lidi, zpívám pro ně a nebudu je poučovat nebo někde vykřikovat, jaký názor mají mít, co si mají myslet,“ řekl Janda.

Následně se ještě otřel o zmiňovanou účast českých celebrit na různých protestech: „Možná už si o sobě někteří čeští umělci myslí, že už jsou tak moc populární, že mohou ovlivňovat lid. Myslím, že je to od nich trochu sobecké. Umělec by se měl věnovat tomu, co dělá. Uvidíme, co budou říkat za pět let. U toho Bolka Polívky se tomu divím. On takový herec, že to má vůbec zapotřebí.“

Janda svým prohlášením potenciálně otvírá docela zajímavou diskuzi – Měli by se umělci ve veřejném životě držet svého kopyta a zůstat stranou politických témat? Nebo by svůj vliv naopak měli využít a angažovat se, kde uznají za vhodné?