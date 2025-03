Nostalgie a velký návrat do Ulice! Milovaná postava se vrací po pěti letech

Návrat se ale neponese jen ve znamení nostalgie a shledání po letech, chystají se i nové dramatické zápletky.

Nové drama, nové zápletky a nekonečný děj může vesele pokračovat. Do milovaného seriálu Ulice se nečekaně vrátí Adriana Pešková a dojde k tomu ku příležitosti oslav 20. výročí televizní ságy. Adrianu, vnučku legendárního Peška, opět ztvární herečka Šárka Krausová (dříve Vaculíková).

Šárka už je na place a nezastaví se při natáčení nových dílů, na obrazovkách bychom ji proto měli poprvé znovu uvidět už někdy příští měsíc.

Herečka přiznává, že návrat po letech se neobešel bez silných emocí. Prý to bylo skoro jako návrat domů, ale s trochou nejistoty, protože sama neví, co vlastně její postavu čeká. Jisté ale je, že Adriana pořádně rozvíří stojaté vody a mělo by dojít k návratu ve velkém stylu.

"Adriana se opět vrátí do Ulice! Tvůrci navíc slibují, že to bude zase velké," stojí doslova na stránkách TV Nova.

Adrianin návrat přitom není úplně první, v roce 2019 se v seriálu na chvíli ukázala, když přiletěla z Austrálie za rodinou, aby strávila svátky s blízkými a pochlubila se malou dcerou Klárkou. V tu dobu se ale postava na obrazovce jen mihla a byla zase pryč, tentokrát se můžeme tešit na trochu pořádnější porci.