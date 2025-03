Nezadaný sympaťák Marek Lambora: Partnerka musí především splňovat jednu věc

Oblíbený fešák se ukázal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka a prozradil něco málo o svých vztazích.

Když člověk uvidí tak pohledného sympaťáka, jako je Marek Lambora, automaticky předpokládá, že musí odhánět zástupy nápadnic, kam se jen podívá. Realita se ale s podobnými představami nemusí vždycky potkat – Marek v 7 pádech Honzy Dědka přiznal, že je momentálně sám.

Historie jeho slavných partnerek je přitom docela bohatá: Herec se proslavil seriálem Slunečná, ale už dříve účinkoval v seriálu Přístav, kde se seznámil s herečkou Sandrou Černodrinskou. Navázali slibný vztah, který ale po chvíli vyprchal a nakonec nevydržel.

A vlastně i další hercovy snahy o lásku vykazovaly poměrně podobný vzorec. Po Sandře herec chvíli chodil s Šárkou Krausovou (dříve Vaculíkovou). Mediálně silně exponovaný vztah nakonec nevydržel, oba však nadále zůstali přáteli.

Další pokus? Zase to samé, Marek se dal dohromady s modelkou Andreou Bezděkovou, ale vydrželo to opět sotva rok. Následně se spekulovalo o Sáře Rychlíkové, ale jestli mezi oběma opravdu něco bylo, vědí jen oni sami.

Těžko říct, co vlastně stojí za tolika nezdařenými pokusy. Nemusí se jednat o žádnou tragédii, je stejně dobře možné, že Marek měl prostě smůlu a zatím nepotkal tu pravou.

Sám má ovšem jasno, bez čeho se ona "pravá" rozhodně neobejde: „Vždycky říkám, že mám humor z jiného soudku. Všichni vytahují fóry z jednoho soudku, já mám jiný. Já se tak občas směju svým vtipům sám. Partnerka by mi měla rozumět a měla by se mi smát, to je hrozně hezké,“ zasnil se v křesle při rozhovoru.

Tak hodně štěstí a ať se nějaká taková najde!