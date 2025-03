Vondráčková a Plekanec: Vztahy bývalého páru bez zádrhelů? Ne tak docela...

Rozešli se před lety, ale pořád je pojí děti. V názorech na výchovu ale, zdá se, žádná bezmezná shoda nepanuje.

Pětinásobná grandslamová vítězka Lucie Plekanec Šafářová není k zastavení nejen na světových kurtech, ale i v médiích. Nedávno zavítala do pořadu Mámy sobě a v necelých dvaceti minutách propálila celou řadu zajímavostí z osobního života... Který je ne vždycky jenom její.

Vzhledem k tématu pořadu je jasné, že řeč přišla i na děti a výchovu. Šafářová má s Plekancem dvě děti – Olivera a Leontýnku. Hokejista má navíc ještě další dvě děti z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou – syny Matyáše a Adama. Právě ty v médiích prakticky nespatříte, a není to náhodou, bývalý pár se dohodl, že děti zkrátka ukazovat nebude. Jinak ale moc dohod svého času nepanovalo, naopak přišla soudní bouře a pár se docela dlouho přetahoval o potomky i majetek.

Válka odezněla a neshody zahojil čas, ale úplná harmonie pořád dosažena nebyla, když přišlo na výchovu. Konkrétně třeba přístup ke sportu. Úspěšný hokejista Plekanec by rád, kdyby synové sportovali, což nemůže nikoho překvapit. Vondráčková na tom ale nijak zvlášť nebazíruje a výsledek pak tak nějak šumí do ztracena.

„Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaké úrovni. Oni by to museli podporovat oba dva rodiče a myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla. Tak on to tak vzal, že je nemůže nutit k něčemu, co nechtějí. Nechává to na nich,“ prozradila o cizích dětech Šafářová.

Nezbývá tak než si počkat, zda si Plekancovi synové najdou cestu ke sportu sami, nebo se nakonec zhlédnou v nějakém úplně jiném oboru.