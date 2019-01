Komunisté na Václaváku zežloutnou. Rudá je nuda

23. 1. 14:10

Britové zřejmě budou mít v Česku až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který dnes schválila zrychleně už v prvním čtení Sněmovna. Předloha ale bude účinná jen v případě takzvaného tvrdého brexitu , tedy pokud by Velká Británie odešla z unie bez dohody. Nyní zamíří k posouzení do Senátu.