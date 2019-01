Z Česka má být významné centrum boje proti dětské obrně. Možná přijede i Bill Gates

Lídrem kandidátky ODS v květnových volbách do Evropského parlamentu bude současný europoslanec Jan Zahradil, na druhém místě jeho europoslanecký kolega Evžen Tošenovský . Na třetím místě kandiduje poslankyně Veronika Vrecionová. Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra bude o zvolení usilovat ze 16. místa na kandidátce. Na tiskové konferenci to dnes oznámili občanští demokraté. Předseda strany Petr Fiala zdůraznil, že Zahradil má v EU autoritu a bohaté zkušenosti.

21. 1. 19:55