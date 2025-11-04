Kolena bez bolesti: proč jsou i obyčejné dřepy cennější než zázračné doplňky
4. 11. 2025 – 10:55 | Magazín | Žanet Ka
Lékaři ji nazývají „motorovým olejem pro kolena“. Synoviální tekutina chrání klouby před třením a bolestí, ale vzniká jen tehdy, když se hýbeme. Odborníci varují: kdo své koleno nechá zahálet, ten riskuje, že jednoho dne už nevstane bez bolesti.
Kolena jsou jako panty, na kterých stojí celý náš svět. Nosí nás po schodech, nesou nákupy, tančí, když jsme šťastní, a brzdí, když se bojíme. Jsou neúnavná, dokud ale nezačnou bolet. A právě tehdy si uvědomíme, že tahle dvě kloubní zázračná zařízení jsou křehčí, než jsme si kdy mysleli.
Podle profesorky Alexis Colvin z Lékařské fakulty Icahn v Mount Sinai je klíčem k jejich zdraví cosi, co poeticky nazývá „motorovým olejem kolen“- synoviální tekutinou. Tato čirá, kluzká substance vyplňuje prostor mezi chrupavkami a funguje jako dokonalý tlumič tření. Díky ní se můžeme pohybovat hladce a bez bolesti. A co je na tom nejzajímavější? Tělo ji „vyrábí“ samo, ale pouze tehdy, když se hýbeme.
„Cvičení podporuje tvorbu synoviální tekutiny, která snižuje ztuhlost a zánět,“ vysvětluje Colvin. „Je to něco jako přirozený mazací systém, který udržuje kloub pružný a chráněný.“
S přibývajícím věkem se množství i kvalita této tekutiny snižuje, což vede k suchosti kloubů, bolesti a riziku artrózy. Kdo se však hýbe- a to nejen v posilovně, ale i běžně v životě- ten ji aktivuje a obnovuje. Koleno totiž „žije“ z pohybu.
Tlak, který nevnímáme
Podle chirurga Anikara Chhabry z kliniky Mayo jsou kolena jedním z nejsložitějších kloubů v těle. Při každém kroku nesou tlak odpovídající až 1,5 násobku tělesné hmotnosti, při běhu či dřepech dokonce ještě víc. Každý kilogram navíc tak pro ně představuje obrovskou zátěž. Proto bývá právě nadváha jedním z hlavních viníků, kteří stojí za jejich bolestivým opotřebením.
Chhabra zároveň zdůrazňuje, že nejde jen o svaly, ale o koordinaci, tzv. propriocepci, tedy vnímání vlastního těla v prostoru. „Trénink této schopnosti spojuje hlavu s koleny,“ vysvětluje. „Díky ní se zlepšuje stabilita a snižuje riziko pádů.“
Tři cviky, které dokážou divy
Nemusíte trávit hodiny v tělocvičně. Naopak, jak radí Colvin, nejúčinnější jsou jednoduché cviky, které zvládne každý doma:
- Dřepy- posilují stehna i hýždě, čímž stabilizují kolenní kloub.
- Zvedání nohou vleže- aktivuje hluboké svaly kolem kyčlí a kolen.
- Opakované vstávání ze židle- trénuje sílu i rovnováhu a připomíná tělu přirozený rytmus pohybu.
Pokud se tyto pohyby stanou každodenní součástí života, dokážou podle odborníků zázraky. Pomáhají udržet kloubní tekutinu aktivní, chrupavky vyživené a kosti silné.
Investice, která se vrátí
Kolena nám často začnou připomínat svou existenci až tehdy, když zabolí. Jenže právě tehdy bývá pozdě. „Péče o kolena je jako spoření na důchod- největší smysl má začít dřív, než ji opravdu potřebujete,“ říká s úsměvem Colvin.
Zdravá kolena znamenají svobodu. Schody místo výtahu, procházky bez bolesti, tanec bez obav. A ten „motorový olej“, který všechno umožňuje, máme v sobě, stačí se hýbat, aby se nikdy nevypařil.