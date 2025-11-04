Velký poskytovatel zlevní energie: od ledna padnou účty za elektřinu i plyn o deset procent!
4. 11. 2025 – 10:54 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zhruba 800 tisíc českých domácností si může oddechnout – energetická společnost E.ON oznámila, že od ledna trvale sníží ceny elektřiny i plynu o deset procent. Sleva se týká zákazníků s nefixovanými smlouvami a podle dodavatele přinese úsporu až několik tisíc korun ročně.
Úlevu pocítí stovky tisíc domácností
„Od ledna snížíme všechny ceníky s nefixovanými cenami o deset procent za MWh elektrické energie i plynu. Tím navážeme na slevu na energie, kterou jsme našim zákazníkům poskytli už před topnou sezonou od září tohoto roku,“ uvedl v pondělí místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.
Zákazníci tedy nemusí nic vyřizovat – sleva se uplatní automaticky a není třeba podepisovat novou smlouvu. Netýká se ovšem klientů, kteří mají ceny fixované.
V praxi to znamená, že v nejběžnější sazbě D02d bude stát elektřina 2925 korun bez DPH za megawatthodinu, zatímco plyn vyjde na 1305 korun bez DPH za MWh. Podle propočtů E.ON tak domácnost ušetří zhruba 400 korun na každé spotřebované megawatthodině elektřiny. U plynu, který se využívá na topení i ohřev vody, může roční úspora dosáhnout až 3000 korun.
Reakce konkurence: kdo zlevňuje s E.ONem
E.ON není jediný, kdo jde s cenami dolů. Pražská energetika už od listopadu zlevňuje dodávky elektřiny a plynu více než půl milionu zákazníků bez fixace. Cena elektřiny klesne o zhruba deset procent, plyn o osm.
Zlevňování chystá také ČEZ – nové ceníky má představit během listopadu. Společnost innogy už k podobnému kroku přistoupila letos v březnu, kdy snížila ceny energií o deset procent pro 350 tisíc odběratelů bez závazku.
Energetičtí analytici očekávají, že i přes mírné zvýšení regulovaných poplatků se koncové ceny energií pro domácnosti v příštím roce skutečně sníží.
ERÚ varuje: regulované ceny mohou změnit situaci
Energetický regulační úřad minulý týden oznámil, že plánuje zvýšit regulovanou složku energií meziročně o jednotky procent, což by domácnostem přidalo na výdajích několik stovek korun ročně. Zároveň ale připustil, že kvůli aktuálním politickým změnám se konečná podoba cen může ještě proměnit.
Pokud by návrh ERÚ prošel v současné podobě, nižší obchodní ceny od dodavatelů by podle odborníků zvýšení regulované složky spolehlivě vykompenzovaly. Celkově by tak energie měly být levnější než letos – a české domácnosti by po dlouhé době mohly pocítit skutečnou úlevu při pohledu na účty.