Nejlepší ryba na světě: zdravá pro člověka, šetrná k planetě. Překvapivě to není losos
2. 11. 2025 – 11:07 | Magazín | Žanet Ka
Vítězí tam, kde jiné druhy ryb selhávají: je výživná, snadno dostupná a nezatěžuje oceány. Výživoví specialisté ji označují za nejvyváženější rybu světa ideální pro ty, kdo chtějí jíst dobře a přemýšlet udržitelně.
Zatímco losos býval po léta hvězdou zdravého jídelníčku, výživoví odborníci i ekologové hlásí změnu na trůnu. Novým králem mezi rybami se stává makrela- ryba, která dokáže spojit to, co často bývá v rozporu: zdraví člověka i zdraví planety.
Proč makrela vítězí
Makrela, kdysi opomíjená ryba s výraznou chutí a mořským aroma, se dostává do popředí díky kombinaci výživové hodnoty, udržitelnosti a přirozené hojnosti. Podle portálu EatingWell je právě makrela nejzdravější rybou současnosti, pokud se hodnotí všechny tři faktory: obsah omega-3 mastných kyselin, nízké riziko kontaminace rtutí a ekologická šetrnost lovu.
Makrela je výživová síla v malém těle: 85 gramů obsahuje zhruba 16 gramů bílkovin a obrovskou dávku omega-3 mastných kyselin, které podporují činnost mozku, snižují zánětlivost a prospívají srdci. Odborníci doporučují zařadit ryby s vysokým obsahem omega-3 alespoň dvakrát týdně, což odpovídá přibližně 220 gramům mořských plodů.
Z environmentálního hlediska má makrela další plus: rychle se rozmnožuje a její lov nezpůsobuje významné škody mořským ekosystémům, pokud se provádí moderními metodami, například tzv. pelagickým vlečným rybolovem.
Losos- stále výborný, ale už ne první
Losos si stále drží pověst jedné z nejvýživnějších ryb. Jeho maso obsahuje podobné množství prospěšných tuků jako makrela a patří mezi druhy s nejnižším obsahem rtuti. Zatímco divoký losos bývá výživově čistší a má o něco vyšší podíl omega-3, chovaný losos (včetně konzervovaného) zůstává praktickou a dostupnou volbou.
Konzervovaný losos má navíc jednu velkou výhodu- obsahuje vápník z měkkých kostí, které se během konzervace rozpustí. Porce o velikosti 85 gramů tak pokryje přibližně čtvrtinu denní dávky vápníku dospělého člověka.
Přestože losos zůstává nutriční jistotou, jeho intenzivní chov ve světě vyvolává ekologické otázky, zejména kvůli znečištění mořských zátok a riziku přenosu nemocí do volně žijících populací.
Sardinky- drobné ryby s obrovskou silou
Pokud hledáte „superpotravinu z moře“, jsou to právě sardinky. Tyto malé stříbrné ryby mají obrovský nutriční přínos v miniaturní porci: 85 gramů sardinek obsahuje téměř 300 mg omega-3 mastných kyselin, což je více než většina doplňků stravy v tabletách. Navíc přirozeně obsahují vitamín D a vápník, takže prospívají kostem i imunitnímu systému.
Sardinky mají i další výhodu: rychle se rozmnožují a jejich populace se snadno obnovují, takže patří k nejudržitelnějším druhům ryb na světě. Skvěle chutnají nejen na topince s citronem, ale i v těstovinách s česnekem a petrželí.
Ryby pro zdraví i planetu
Moderní výživa už dávno nehodnotí ryby jen podle obsahu omega-3, ale také podle dopadu na přírodu. Odborníci z Harvard T. H. Chan School of Public Health připomínají, že nejzdravější ryby jsou ty, které kombinují nízký obsah rtuti, vysoký obsah živin a šetrný rybolov. Do této kategorie kromě makrely, lososa a sardinek patří i sledě nebo ančovičky, tedy všechny druhy, které žijí krátce, rychle se množí a tvoří základ mořských potravních řetězců.
Pokud si chcete být jistí, hledejte při nákupu označení MSC (Marine Stewardship Council), které potvrzuje udržitelný původ ryby.