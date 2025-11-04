Zemřel Kim Jong-nam, nejvlivnější politik KLDR mimo vládnoucí dynastii
4. 11. 2025 – 11:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Severní Korea dnes oznámila úmrtí Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie Kimů.
Dlouholetý předseda parlamentu, který byl formální hlavou státu, zemřel ve věku 97 let, uvedla podle tiskových agentur oficiální severokorejská média.
Kim Jong-nam byl jedním z nejdéle sloužících severokorejských činitelů, podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení svou funkci zastával od roku 1998. Ve vlivných funkcích byl již od dob zakladatele diktatury Kim Ir-sena a předsedou parlamentu zůstal až do roku 2019, kdy již byl ve funkci současný vůdce Kim Čong-un. Ten také dnes přišel k rakvi s jeho tělem vyjádřit soustrast, uvedla severokorejská agentura KCNA.
Kim Jong-nam byl jednou z tváří severokorejské diplomacie a během roku 2018 se zúčastnil řady významných mezinárodních událostí, jako byly historické summity s vůdci Jižní Koreje, Číny a Spojených států či zimní olympiáda v Jižní Koreji.
Z vysoké politiky odešel v 91 letech v rámci generační výměny na vysokých postech, ve funkci ho vystřídal Čche Rjong-he narozený v roce 1950.
"Navzdory tomu, že měl v pozdějším období své kariéry spíše ceremoniální funkci, měl Kim Jong-nam velký vliv díky svému napojení na diplomaty a lidi ze zahraničních služeb," řekl agentuře Reuters expert na poměry v severokorejském vedení Michael Madden z institutu Stimson Center.