Krajkový lem? Malý detail, který přitáhne pozornost: 3 módní kombinace, ve kterých budete prostě neodolatelná!
9. 8. 2025 – 11:02 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Móda se vrací k detailům z prvního desetiletí nového milénia. Krajkový lem je zpět a vypadá lépe než kdy dřív. Vsadíme se, že někde v hlubinách vašeho šatníku se ještě skrývá saténová sukně s krajkovým lemem. Teď už se jí nemusíte bát, klidně ji znovu vystavte na obdiv světu.A teď zbystřete: dá se nosit v každém věku a já vám prozradím, jak na to.
Krajkový lem na sukni je jako závan minulosti. Stačí se podívat a hned ucítíte dotek doby, kdy spodničky nebyly jen skrytým tajemstvím pod šaty, ale symbolem ženské smyslnosti. Dnes se tahle kráska vrací, ne už do šuplíku se spodním prádlem, ale přímo do centra vaší garderoby.
Materiál? Musí hýčkat kůži. Hedvábí nebo satén je sázka na jistotu, ale i dobře vybraný syntetický kousek umí zahrát na správnou strunu. A pak je tu on – krajkový lem. Úzký a něžný, nebo široký a odvážný. Symetrický jako pečlivá francouzská manikúra, nebo nepravidelný, jako by ho někdo ustřihl nůžkami při hře. Možná s decentním rozparkem, ale přiznám se, že já mám slabost pro ty bez něj. Hedvábí a retro krajka se totiž v tomhle čistém spojení vyjímají nejvíc.
Je to sukně, která vás naučí hrát si. Jeden den romantická, druhý noblesní, třetí trochu provokativní. A já vám teď ukážu, jak z ní udělat kousek, na který se budou oči lepit, sotva vejdete do místnosti.
Luxusní sukně, obyčejné tričko – kombinace, která funguje
Jedním z nejjednodušších, a přesto nejstylovějších triků, je zkombinovat ji s obyčejným tričkem. Kontrast luxusního lesku saténu a jemnosti krajky s jednoduchým bavlněným topem vytváří efekt nenucené elegance. Sáhněte po kvalitní, neprůsvitné bavlně a rukávu končícím těsně nad loktem, tato délka opticky prodlouží paže a vyváží proporce. Tričko by mělo sahat přibližně k horní linii boků, aby nechalo vyniknout pas i střih sukně.
Správná délka rukávu navíc skvěle poslouží těm, kdo chtějí paže spíše zakrýt, takže tento outfit lichotí i ženám, které už mají v občance vyšší číslo.
- Pro jemný, romantický look: bílé tričko, jednoduché sandálky a minimalistické šperky.
- Pro odvážnější kombinaci: černé tričko, kožená bunda a lodičky.
- Pro uvolněný denní outfit: tenisky a lehký kardigan.
Tip pro odvážné: Pokud chcete posunout outfit na další úroveň, oblečte satén od hlavy až k patě. Lehký, vzdušný top na ramínka ze stejného materiálu a v totožném odstínu jako sukně vytvoří elegantní monolook, který působí luxusně a prodlužuje siluetu.
Top s dlouhým rukávem – s krajkovým lemem zazáříte v jednoduchosti
Loni módní influenceři propadli vrstvení – nosili dva dlouhé rukávy najednou, jeden přes druhý. Trik, který vypadá skvěle u streetstylu nebo u pletených setů, ale v kombinaci se saténovou sukní a krajkovým lemem ztrácí kouzlo. Tento detail na lemu je už sám o sobě výrazným prvkem, a proto si zaslouží, aby byl v outfitu hlavní hvězdou.
Pro dokonalý styling stačí jeden kvalitní top s dlouhým rukávem – ideálně z jemného úpletu nebo lehkého kašmíru, který lichotí postavě. K tomu tenké kožené sandály nebo žabky a minimalistický přívěsek, který jen decentně odráží světlo.
Večerní elegance - Černá nebo temně vínová saténová sukně s krajkou, přiléhavý top s dlouhým rukávem, nude či metalické lodičky, jemný zlatý přívěsek a malá kabelka. Pro zakrytí boků volte top s prodlouženým zadním dílem.
Francouzsky ležérní denní styl - Krémová sukně s krajkou, bílé tričko nad loket z kvalitní bavlny, tenké kožené sandálky a crossbody taška. Šmrnc dodají sluneční brýle a šátek na kabelce. Tričko zastrčte jen vpředu.
Moderní business-casual - Tmavě modrá či smaragdová sukně s krajkou, hedvábná halenka, kožené mules nebo slingbacky a oversized sako rozepnuté. Pro odvedení pozornosti od břicha nechte sako volně splývat a přidejte výrazný náhrdelník.
Tip pro odvážné: Nebojte se sáhnout po průsvitné nebo jakékoli lehoučké halence, která jemně odhalí siluetu. V kombinaci se saténovou sukní s krajkovým lemem získá outfit na svůdnosti, ale díky decentnímu vrstvení (třeba jemné košilové tílko pod halenkou) zůstane elegantní a nositelný i přes den.
Sako přes ramena – perfektní kombinace
Stejná logika, která platí pro vrstvení s topem, se dokonale uplatní i u saka. Pravidlo kontrastů je jednoduché: spojte jemnou saténovou sukni s krajkovým lemem s mužským prvkem – sakem volně přehozeným přes ramena. Tento „borrowed from the boys“ efekt, proslavený ikonami streetstylu, dodá outfitu špetku sebevědomé nonšalance a okamžitě posune celkový look na vyšší úroveň.
Pokud chcete více definovat siluetu, skvěle poslouží přiléhavé sako s peplumem, které zvýrazní pas a vytvoří lichotivou ženskou linii. Stylisté z Vogue upozorňují, že klíčem k úspěchu je promyšlený styling – nechte sukni s krajkou hrát hlavní roli a sako použijte jen jako “rám“, který její krásu podtrhne.
Jak ladit:
- Večerní elegance: Černá saténová sukně s krajkou, hedvábné tílko, černé pánské sako přes ramena, páskové sandálky a psaníčko.
- Francouzská ležérnost: Krémová sukně s krajkou, pruhované tričko, tmavě modré oversized sako a bílé tenisky.
- Business-chic: Smaragdová sukně s krajkou, krémová halenka, přiléhavé sako s peplumem a nude lodičky.
- Streetstyle s ostřím: Metalická saténová sukně s krajkou, černé basic tričko, kožené oversized sako a kotníkové kozačky.
Pro odvážnější: Dobře funguje i mladistvá džínová bunda, která dodá saténové sukni s krajkovým lemem uvolněný, svěží nádech. Stejně tak kožená bunda, ať už v klasické černé nebo v jemně pastelovém odstínu, vnese do outfitu rockovou energii a vytvoří kontrast, který působí moderně a sebevědomě.
Bojíte se materiálů, které prozradí každou nedokonalost? Zapomeňte na to – ty časy jsou dávno pryč
I když se satén nebo hedvábí mohou zdát odvážné, existují osvědčené triky, jak s jejich pomocí diskrétně schovat drobnější nedostatky postavy. Už před časem magazín Modio upozornil, že splývavá maxi sukně dokáže elegantně zamaskovat například širší stehna či lýtka. Délka sahající ke kotníkům zároveň odvádí pozornost od detailů, které si přejete spíše skrýt, a přitom zachovává vzdušnost a pohodlí i v parných dnech.
Dalším fashion tipem, potvrzeným stylistkami, je párování saténové sukně s objemnějším svetrem, oversized sakem nebo strukturou saka. Tato kombinace vytváří vizuální rovnováhu mezi lesklou sukní a strukturovaným vrškem, čímž jemná tkanina nedrží neúprosný tvar nebo naznačuje siluetu, ale naopak působí decentně a vyváženě.