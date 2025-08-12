Umělá inteligence vyrábí miliardáře: Tajemství, jak se z nuly stát boháčem během pár let
12. 8. 2025 – 10:27 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Bohatství, jaké svět nepamatuje – právě to přináší současný boom umělé inteligence. Start-upy z oblasti AI chrlí nové miliardáře rychleji než kdy dřív a hodnoty firem šplhají do astronomických výšin. Podle CNBC se letos objevily desítky nových dolarových miliardářů, a to hlavně díky masivním investicím do firem, které se staly novými ikonami technologického světa.
Vlna jednorožců a miliardových investic
Giganti jako Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI či Anysphere přitahují kapitál, který proměňuje jejich zakladatele ve finanční elitu. Podle dat CB Insights je dnes v AI sektoru už 498 takzvaných jednorožců – tedy start-upů s hodnotou přes miliardu dolarů. Sto z nich vzniklo teprve od roku 2023.
Celková tržní hodnota těchto firem dosahuje 2,7 bilionu dolarů. K tomu existuje dalších více než 1300 AI společností oceněných na minimálně 100 milionů dolarů. Společně s růstem akcií technologických gigantů typu Nvidia, Microsoft nebo Meta a obrovskými platy pro špičkové AI inženýry se rodí bohatství v takovém tempu, že internetová revoluce z 90. let vedle toho působí jako malá předehra.
„Takový růst bohatství jsme za posledních sto let nezažili,“ říká Andrew McAfee z MIT. Jen čtyři největší soukromé AI firmy podle odhadu agentury Bloomberg vytvořily už v březnu 15 miliardářů s majetkem 38 miliard dolarů – a od té doby přibyly další desítky jednorožců.
Peníze na papíře, luxus v realitě
Většina nového bohatství je zatím uzamčena v soukromých firmách, takže zakladatelé musejí hledat cesty, jak svůj podíl proměnit v hotovost. Na rozdíl od dot-com éry se dnes společnosti nehrnou na burzu – masivní příliv peněz od investorů jim umožňuje zůstat v soukromí déle.
Čím dál víc se proto využívají sekundární trhy, výkupní nabídky nebo půjčky kryté podíly. Od roku 2023 proběhlo v AI sektoru už 73 významných transakcí – od fúzí a akvizic až po vstupy na burzu či převzetí většinového podílu.
Zvláštní koncentrace boomu je patrná v oblasti kolem Sanfranciského zálivu. Silicon Valley loni přitáhlo přes 35 miliard dolarů od fondů rizikového kapitálu. Podle New World Wealth má San Francisco už víc miliardářů než New York – 82 oproti 66.
Návrat z hrozby úpadku
Nemovitosti nad 20 milionů dolarů se tu prodávají jako na běžícím pásu a poptávka žene ceny do rekordních výšin. To vše v městě, které ještě nedávno čelilo varování před „doom loopem“ – spirálou úpadku. AI boom tak San Franciscu přináší nejen návrat na výsluní, ale i status globálního epicentra nové ekonomické éry.
„Silicon Valley zůstává Silicon Valley,“ dodává McAfee. „A jestli chcete být součástí největší finanční vlny století, právě tady se to děje.“