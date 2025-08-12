Nemůžete usnout? Tyhle přípravky seženete v lékárně bez předpisu a usnete jako když vás do vody hodí
12. 8. 2025 – 9:50 | Magazín | Alexej Chundryl
Problémy s usínáním trápí spoustu lidí. Někteří obrátí svůj zrak k přírodním pomocníkům. Níže najdete tři možnosti, které jsou snadno dostupné, často zmiňované odborníky a běžně používané — a přesto vyžadují rozumný přístup.
1. Melatonin — hormon spánku
Melatonin je přirozený hormon, který řídí náš cirkadiánní rytmus. Jako doplněk snižuje dobu potřebnou k usnutí, zejména při problémech jako jet lag nebo práce na směny. Studie například ukazují, že lidé usínají v průměru o několik minut rychleji.
Ale pozor: Výrobky nejsou ve všech zemích stejně regulované — ve Spojených státech bylo naměřeno, že obsah melatoninu v doplňcích se liší až o stovky procent oproti deklarovanému množství. To může znamenat buď nedostatečné, nebo naopak příliš silné dávkování. Zároveň melatonin, i když není fyzicky návykový, může způsobit psychickou závislost a v některých případech i nezdravé noční sny či ospalost následující den. Nejvhodnější je dlouhodobé či neopatrné užívání konzultovat s lékařem.
2. Kořen kozlíku lékařského (valeriána)
Tato tradiční bylinka působí relaxačně a má mírné sedativní účinky. Některé analýzy randomizovaných studií ukazují, že valeriána může snížit dobu usínání a zlepšit subjektivní kvalitu spánku. Mechanismus účinku je spojován s podporou GABA neuroreceptorů, tedy zklidňování mozku.
Ale výsledky jsou rozporuplné — některé studie uvádějí jen minimální efekt; výsledky jsou často založeny na pocitech uživatelů, ne objektivních měřeních. Možné nežádoucí účinky: bolesti hlavy, žaludeční potíže, bušení srdce, noční můry či sucho v ústech. Valeriánu nedoporučují odborníci pro těhotné, malé děti, osoby s onemocněním jater či léčené sedativy, protože může zesílit tlumivé účinky nebo způsobit interakce.
3. Hořčík — minerál uklidňující tělo
Hořčík je důležitý minerál pro nervový systém a svalovou relaxaci, a někteří lidé uvádějí, že jim pomáhá snadněji usnout. Mechanismem účinku může být podpora tvorby melatoninu a zklidnění nervových funkcí.
Ale efekt bývá jen mírný a závisí na celkovém stavu těla — účinný je zejména u těch, kdo mají deficity hořčíku. Ve vyšších dávkách může hořčík způsobovat průjem, svalovou slabost, nízký tlak nebo interagovat s některými léky, jako jsou antibiotika, diuretika nebo léky na štítnou žlázu. Proto je vhodné volit formy hořčíku jako glycinát či L-threonát, které se lépe vstřebávají, a před nasazením se poradit s lékařem.
Tyto doplňky mohou být užitečné pro mírné problémy s usínáním, ale nejsou všemocné. Doporučuje se zkusit je krátkodobě, sledovat účinky a kombinovat s dobře ověřenými postupy spánkové hygieny: pravidelný režim, omezení obrazovek před spaním, ticho a tmu v ložnici.
Pokud spánkové potíže přetrvávají, je moudré obrátit se na odborníka — kvalita spánku má vliv na zdraví i celkovou výkonnost během dne.