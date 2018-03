Kiska odmítl jmenovat vládu. Odvážný krok, hlásí média

Většina unijních států souhlasila s tím, aby evropské dotace pro zemědělce nebyly po roce 2020 povinně kráceny dle velikosti farmy. Na Žofínském fóru to v úterý řekl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Pro takzvané povinné zastropování by bylo jen pět zemí.

Státní zástupce žádá pro dva muže obžalované z obchodování s lidmi ve Velké Británii tresty od šesti do 12 let vězení. Obžaloba viní Romana Feka a Ladislava Fedáka z toho, že přiměli k práci za nevýhodných podmínek čtyři muže, kteří přijeli z Česka do Británie za výdělkem. Vinu odmítají.

