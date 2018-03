Uhynul poslední samec nosorožce bílého, zbyly už jen dvě samice. Vymře celý druh?

Pravděpodobný příští slovenský premiér Peter Pellegrini předloží ve středu prezidentu Andreji Kiskovi nový návrh na složení kabinetu, který po demisi premiéra Roberta Fica sestavuje současná tříčlenná koalice. Pellegrini to řekl novinářům poté, co Kiska předtím jeho původní návrh odmítl

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě obžaloval tři mladíky obviněné z loňského úmyslného zapálení památkově chráněného dřevěného kostela v Třinci - Gutech . Požár způsobil škodu přes 20 milionů korun. Dvěma obžalovaným hrozí až 15 let vězení, třetímu, kterému v době požáru ještě nebylo 18, hrozí až pět let.

Skupina 23 ruských diplomatů a jejich rodinných příslušníků vyhoštěných z Velké Británie ruským zvláštním letadlem odletěla z londýnského letiště Stansted do Moskvy. Zhruba 80 lidí opustilo z nařízení britského ministerstva zahraničí zemi v reakci na otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery

Získávání důkazů mezi členskými státy EU má upravit novela o mezinárodní justiční spolupráci, která mimo jiné do českého práva zavádí evropský vyšetřovací příkaz. Vládní předlohu Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila, Václav Klaus mladší (ODS) neprosadil její zamítnutí.

Řidič Martin Kostner (36) si odpyká 11 let vězení za způsobení nehody, při níž zemřel osmiměsíční chlapec a rodiče dítěte se vážně zranili. Původní trest v úterý muži o dva roky zpřísnil pražský vrchní soud. Musí zaplatit i hmotnou škodu přes 1,4 milionu korun. Verdikt je pravomocný.

Většina unijních států souhlasila s tím, aby evropské dotace pro zemědělce nebyly po roce 2020 povinně kráceny dle velikosti farmy. Na Žofínském fóru to v úterý řekl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Pro takzvané povinné zastropování by bylo jen pět zemí.

V Jihomoravském kraji bylo loni nejvíce porodů za posledních 12 let. Počet porodů stoupl z předloňských 13 639 o více než dvě stovky na 13 876. Celkem přišlo v roce 2017 na svět 14 037 dětí.

