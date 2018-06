Jsem proti tomu urážet Ježíše, Mohameda či Buddhu, říká Karel Schwarzenberg

ROZHOVOR - Magazín autor: Jaroslav Bican

Jsem mizerný, ale přesvědčený katolík a zobrazit Ježíše Krista, jak znásilňuje muslimku, to je taková volovina, tvrdí v druhé části rozhovoru pro Tiscali.cz Karel Schwarzenberg. Kritizuje také nešvar, kdy se na velvyslanecké posty jmenují vysloužilí politici. (První část rozhovoru je ZDE.)

Nedávno se velmi řešilo divadelní představení v Brně, kde Ježíš znásilňuje muslimku. Jaký postoj k tomu máte jako člen konzervativní strany?

To vnímám jako člověk, ne jako člen konzervativní strany, to s tím nemá co dělat. Považuji to za zbytečnou provokaci pocitů věřících a všech. Je to zbytečná provokace, a jak jsem napsal v Parlamentních listech, doufám, že ta herečka nemá celou vlajku, nýbrž jenom vlaječku, když ji vytahuje. V jejím zájmu doufám, že to je jenom vlaječka.

Takže si myslíte, že by se takové hry neměly uvádět, protože zbytečně jitří emoce?

Byl bych proti tomu, ale byl bych i proti zákazu. Já jsem proti zákazům a na to představení nepůjdu.

A jak si vysvětlujete, že z něčeho, dá se říct, marginálního, jako je divadelní hra, se stalo tak velké téma?

Poněvadž se to týká opravdu vážných věcí. Jsem křesťan, mizerný, ale přesvědčený katolík a zobrazit Ježíše Krista, jak znásilňuje muslimku, to je taková volovina. Za prvé muslimové vznikli 600 let po jeho smrti. Ten, kdo to napsal, chtěl jenom provokovat a touhle provokací zraňuje spoustu citů. A to se nedělá. Já jsem také proti tomu, abychom uráželi Mohameda nebo Buddhu, máme ctít city lidí.

A nepřijde vám zvláštní, že tak silné emoce vyvolává hra, kterou de facto skoro nikdo neviděl?

Ne, poněvadž se to opravdu týká nejhlubších emocí a náboženství se týká hloubky člověka. To není jenom nějaká povídačka. Ať jste věřící nebo nevěřící, ale musíte uznat, pro náboženského člověka je to opravdu veliká urážka.

Podávají se i trestní oznámení z obou stran, jak proti řediteli divadla a primátorovi, tak proti lidem, kteří divadelní představení narušili. Je to namístě?

Ať se tam advokáti soudí, do toho se nebudu míchat.

Znát Brusel, Berlín, Washington...

Hovoří se o kandidátovi na příštího ministra zahraničí Miroslavu Pochem. Považujete ho za vhodnou osobu na tento post?

Nemám čest ho znát, prý se objevil nějaký problém s jeho minulostí.

Prezident mu vyčítá jeho postoje ke kvótám a k migrační politice. Nebo myslíte ještě něco jiného?

Ne, to bylo něco jiného.

Pak se ještě řešilo stranické financování sociální demokracie.

Ano, a to by u ministra nemělo být.

A má do toho zasahovat prezident? Má mít váhu při výběru ministrů?

Prezident se může vyslovovat ke všemu, v tom mu nebráním. Podle ústavy tomu ale nemůže zabránit ani přikazovat, kdo má být na ministra navržen. Vyslovuje se ke všemu, i k tomuhle. Prosím, to je jeho záležitost, ale jak známo, nemůže zabránit, aby byl někdo ministr.

Na rozdíl od rakouského nebo italského prezidenta český prezident tuto pravomoc nemá. Rakouský prezident může říci premiérovi 'toho nepřijmu', svého času jsem to zažil. Prezident Klestil u jednoho politika Svobodných říkal, že nepřipadá v úvahu, aby ho jmenoval. Italský prezident to také teď udělal. Český prezident tuto pravomoc nemá. Je mi líto. Premiér může říct sorry, soráč.

A má Miroslav Poche vhodnou kvalifikaci na to být ministrem zahraničí?

Já ho neznám, jsem říkal.

Jaké jsou podle vás důležité vlastnosti či dovednosti, jaké by měl ministr zahraničí mít?

Nějaký čas v tom oboru opravdu pracovat a seznámit se se základními věcmi. Vyznat se v tom. Může mít různé názory, ale musí mít ty vědomosti. Nemá smysl jmenovat někoho, kdo v tom nepracoval. Musí znát dneska nejenom Prahu, nýbrž také Brusel. Měl by znát Berlín, Paříž, Londýn, Washington. Jsem pro to, aby ministerstvo zahraničí řídil někdo, kdo má zkušenosti a vědomosti a také představí jasnou koncepci své zahraniční politiky.

A když říkáte, že by to měl dělat, to znamená, že by měl být v nějaké politické funkci, která má zahraničně politický rozměr?

Aby v tom už někdy pracoval.

A splňoval to třeba podle vás Lubomír Zaorálek, když nastupoval do funkce ministra?

On byl velmi dlouho činný. Zaorálka už znám dlouhá desetiletí a vždycky byli v soc. dem. ti dva mladí tehdy, kteří usilovali o post ministra zahraničí, Hamáček a Zaorálek. Všichni věděli, že jeden z nich to bude.

Prospěšné jako příslovečný mrtvému zimník

A působení Lubomíra Zaorálka jako ministra zahraničí zpětně hodnotíte jak?

Rozporuplně, rozbil ministerstvo, natahal tam spoustu nezkušených lidí. Myslel, že musí ministerstvo zahraničí politicky předělat. Vždyť já to ministerstvo znám, to byli většinou normální úředníci. Někteří chtěli být vysloveně zástupci ODS, jeden, dva se dokonce hlásili k nám, byli to sociální demokraté, ale především to byli úředníci. Starali se o chod zahraniční politiky ministerstva. To zničit bylo opravdu zbytečné.

Takže byste mu hlavně vyčítal personální politiku?

Ano, to jo.

Velkou kritiku sklízel Zaorálkův náměstek Petr Drulák.

Drulák pracoval dlouho na ministerstvu, měl Diplomatickou akademii a vždycky se cítil uražený a ublížený, že nebyl přizván k tvoření politiky. Pak k tomu přizván byl a Zaorálek po nějakém čase také přišel na to, že to snad nebyl jeho nejlepší nápad. Teď dělá velvyslance, budiž.

V posledních letech vůbec nastal nešvar, že na velvyslanecké posty se jmenují vysloužilí politici, lidi, které chci odstranit z české politiky a pošlu je do tramtárie, což je nespravedlivé vůči normálním diplomatům. Znám několik případů, kdy se někdo připravuje na velvyslanecký post, všechno o tom ví a pak se tam dosadí někdo, kdo o tom nemá ani šajnu. To je prostě nešťastné.

Jmenování Livie Klausové velvyslankyní na Slovensku byste vnímal jako takový příklad politizace?

Člověka, o kterém věděli, že by byl ideální velvyslanec, poslali do háje. To jsou právě věci, které se nedělají. Jenom poněvadž Zeman chce vyhovovat Klausovi a Klausovi ho podpořili v prezidentské kampani a vyřešili tím rodinný problém Klausů, tak to s odpuštěním není důvod někoho jmenovat do nám nejbližší země.

Co říkáte na programové prohlášení vznikající vlády?

Já si to přečtu, až to bude.

V celém programovém prohlášení jsou lidská práva zmíněná jenom v jedné jediné souvislosti, a to že zahraniční politika bude vedena s důrazem na lidská práva. Jinak se toto slovní spojení v celém textu vůbec nevyskytuje.

To bohužel už začalo prezidentem Zemanem, který říkal, že tzv. ekonomická politika je priorita. A priorita české zahraniční politiky zabývat se lidskými právy od té doby zmizela.

Ale právě, že v programovém prohlášení lidská práva vůbec nejsou zmíněná, jenom u zahraniční politiky jsou zdůrazněná.

To je strašný úpadek, poněvadž, podívejte se, my jsme malá země, nedělejme si iluze. Je několik velkoměst na světě, která mají mnohem víc občanů, než má celá Česká republika. Malá země může býti zpozorovatelná. Je to jako v hospodářství.

Když malá továrnička dělá to stejné jako velké podniky, asi vymizí. Máme malou továrničku, tak musím najít nějakou niku, kde budu vyrábět něco, co ti druzí nedělají. Švýcaři hostí nejrůznější tajné konference. A my jsme měli lidská práva, to byla tradice, kterou svého času prosadil Jirka Dienstbier s Václavem Havlem, a tím jsme byli známá firma. To jsme ztratili a nikdo se o naši zahraniční politiku taky teď nezajímá. Stali jsme se nezajímavými.

A hlavní vinu na tom podle vás nese Miloš Zeman?

Velkou vinu, ale samozřejmě další mu v tom pomáhali, což o to, ale on začal a hlavní jeho agenda se týká zahraniční politiky.

Jak vnímáte různé výroky Pirátů? V poslední době se řešily ty místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala ohledně státních vyznamenání, kdy říkal, že kontrolovali mezi navrženými, aby tam nebyli váleční letci, co v zásadě jen plnili rozkazy, ale už nekontrolovali, aby tam nebyli normalizační básníci.

Popravdě řečeno, že se teď má vyznamenávat Sýs, je poněkud přehmat, tak velký básník není. V Německu by nepřipadalo v úvahu, aby dostal vyznamenání režimní básník nacistů. To nebylo. U nás máme jiný přístup, zdá se. Režimní slouhové nemají býti vyznamenáváni. Jsou jiní literáti, významnější u nás v Čechách, než je Sýs, větší básníci.

Myslel jsem to spíš tak, jak byste hodnotil míru kompetence Pirátů a jejich působení ve sněmovně.

Oni se chtějí profilovat ve všem, ale staré sympatie se někde najednou objeví. Ale říkám, někdy říkají rozumné věci, to vůbec nepopírám. Já také nejsem velký příznivec našich metálů, udělit vyznamenání zesnulému je tak prospěšné jako příslovečný mrtvému zimník. Když jsem v hrobu, co mám z metálů? Promiňte, to jsou takové naše podivné speciality.