BILLA odstartovala hvězdnou výpravu! Nová hra, která baví děti i dospělé: Sbírejte body a otevře se galaxie výhod a slev

15. 4. 2025 – 14:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Připoutejte se, startujeme! BILLA přichází s novou rodinnou hrou, která vás v mžiku přenese do světa galaktických dobrodružství. Za každodenní nákupy teď sbíráte bodíky, které otevírají bránu do vesmíru plného zábavy, napětí a parádních odměn. Děti budou nadšené, dospělí taky a sbírání nálepek se rázem stává vaší novou domácí misí!

„Mami, dneska si jdeme pro raketu!“ Takhle to u nás doma v posledních dnech zní pravidelně. Lepíme, počítáme nálepky a plánujeme, kolik jich ještě chybí, abychom si zítra mohli vyzvednout Astrozajíce. Kosmokočka přece potřebuje kamaráda! Plyšová Země i Měsíc už u nás dávno bydlí a doslova přitahují pozornost celé domácnosti. Hra začala, děti se mění v astronauty a s radostí narážejí do planet po celém bytě. Musím uznat, že tahle sběratelská akce je od BILLY vážně skvělý nápad.

Hvězdná expedice: Nová sběratelská akce v BILLE

Od 26. března 2025 mohou zákazníci BILLA sbírat nálepky za nákupy a získat svítící plyšové hračky s vesmírnou tematikou. Za každých 200 Kč nákupu obdržíte 1 nálepku. Po nasbírání 10 nálepek si můžete vybrat plyšáka za zvýhodněnou cenu.

89,90 Kč bez použití aplikace

69,90 Kč při využití aplikace BILLA

Mezi plyšovými postavičkami najdete Zemi, Měsíc, Saturn, kometu, raketu i zvířecí astronauty – psa, kočku a zajíce v galaktických skafandrech. A co je na nich nejkouzelnější? Po nasvícení jemně září ve tmě, takže děti jejich vesmírné kamarády neodkládají ani na noc. Hračka, která svítí? To je sen každého malého hvězdoplavce.

Zažijte vesmír na vlastní kůži – aspoň na chvíli! | zdroj: Freepik.com

Nálepky lze sbírat do 10. června 2025, a plyšáky si můžete vyzvednout až do 17. června 2025 nebo do vyprodání zásob. Sběratelské kartičky jsou k dispozici na prodejnách BILLA nebo ke stažení online.

Připraveni na start? Tak hurá do toho! Tady je krok za krokem k vaší vlastní galaktické sbírce!

1. Stáhněte si aplikaci BILLA

2. Registrujte se do BILLA klubu

Po instalaci aplikace si vytvořte účet v BILLA klubu. Tím získáte digitální BILLA kartu, kterou můžete používat při každém nákupu. Díky tomu budete sbírat body a mít přístup k exkluzivním slevovým kupónům a dalším výhodám.​

3. Sledujte své body a odměny

V aplikaci můžete snadno sledovat stav nasbíraných bodů, aktuální akční letáky, dostupné slevové kupóny a další nabídky. Navíc budete mít přehled o svých nákupech a možnostech využití nasbíraných bodů.​

4. Získejte sběratelskou kartu

Sběratelskou kartu pro aktuální akci "Hvězdná expedice“ si můžete vyzvednout na prodejně BILLA nebo stáhnout a vytisknout z oficiálních stránek.