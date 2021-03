Jedna dávka stačí. Léková agentura EU doporučila vakcínu firmy Johnson & Johnson

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes doporučila podmínečnou registraci vakcíny od americké firmy Johnson & Johnson v zemích Evropské unie. Agentura to oznámila na svém webu.

V pořadí čtvrtou očkovací látku proti covidu-19 budou moci členské země začít využívat po souhlasu Evropské komise, který v minulých případech následoval několik hodin po rozhodnutí EMA.

„Toto je první vakcína, kterou je možné používat v jedné dávce,“ uvedla šéfka EMA Emer Cookeová. Země EU již využívají vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, které se všechny aplikují ve dvou dávkách. Právě fakt, že postačí jen jedna dávka, může mít velké výhody při organizování očkování.

EMA dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení americké vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost, která dosahuje 67 procent.

Touto látkou se už nyní očkuje například v USA nebo Kanadě. Jednodávkovou vakcínu vyvinula farmaceutická divize americké firmy Janssen Pharmaceutica.

Firma je připravena začít vakcínu dodávat do Evropy od dubna, do poloviny roku by měla unijním zemím doručit 55 milionů dávek. Celkem má EU na základě společné smlouvy získat 200 milionů dávek s možností stejné množství přednostně dokoupit.

Právě očkování považuje EU za nejdůležitější část strategie boje proti pandemii, která dál sužuje většinu evropských států. Estonsko kvůli rychlému šíření britské mutace koronaviru ode dneška na měsíc zavírá školy, restaurace či obchody. Portugalsko, které v lednu patřilo co do rychlosti šíření koronaviru k nejspostiženějším zemím na světě, má naopak zveřejnit plán postupného uvolňování restrikcí.

USA schválily očkovací látku J&J v únoru. Tamní regulátor došel k závěru, že je silnou prevencí proti tomu nejdůležitějšímu, tedy vážnému průběhu covidu-19, hospitalizaci a úmrtí. Jedna dávka v masivních klinických testech provedených na třech kontinentech zabránila těžkému covidu-19 v 85 procentech případů, a to i v Jihoafrické republice, kde se objevila obávaná nová mutace koronaviru.