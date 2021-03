Do kryptoměn investovalo podle průzkumu osm procent Čechů

Do nákupu některé z kryptoměn dosud investovala necelá desetina Čechů. Další přibližně pětina lidí o nákupu uvažuje. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu společnosti STEM/MARK. Nejznámější kryptoměnou v Česku podle něj zůstává bitcoin, s výrazným odstupem následují ethereum a litecoin.

Do nákupu kryptoměny investovalo osm procent Čechů, téměř výhradně muži. Dalších 17 procent nákup zvažuje a 13 procent o něm uvažovalo, ale nakonec si to rozmyslelo. Jako důvody, proč investici do kryptoměny neuskutečnili, uváděli riziko, nedůvěru a nestabilitu.

Data pro průzkum sbírala agentura STEM/MARK na začátku března. Zapojilo se do něj 487 respondentů ve věku od 15 do 60 let reprezentativních pro internetovou populaci.

Podíl respondentů, kteří do kryptoměny investovali nebo o tom přemýšlí, se od posledního průzkumu v roce 2018 prakticky zdvojnásobil. Naopak počet lidí, kterým pojem kryptoměna nic neříká, klesl za tři roky z 24 na devět procent.

„O investici do kryptoměn přemýšlí čtvrtina mužů,“ uvedl autor výzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK. Mezi respondenty do 30 let je to podle něj dokonce téměř 30 procent.

Právě mladší generace kryptoměnám věří nejvíc. Tři čtvrtiny respondentů ve věku do 30 let souhlasily s výroky, že kryptoměny mají na trhu budoucnost a že budou hojně využívané. Naopak jen pětina mladých kryptoměnám nedůvěřuje.

Téměř synonymem pro kryptoměnu je v Česku bitcoin. Znalo ho 95 procent účastníků výzkumu. „S trochou nadsázky můžeme říci, že bitcoin má mezi kryptoměnami podobné postavení jako Coca-Cola mezi limonádami,“ uvedl Burianec. A dodal, že znalost bitcoinu stoupla za tři roky téměř o 20 procentních bodů.

Zhruba čtvrtina respondentů zná ethereum a litecoin. Přibližně pět procent neznalo název žádné kryptoměny. Vyšší znalost konkrétních názvů průzkum potvrdil opět mezi muži a mladšími lidmi. Ve věkové skupině do 30 let se znalost názvů kryptoměn ethereum a litecoin blíží téměř 40 procentům.

V Česku se letos v lednu prodaly bitcoiny a další kryptoměny za téměř půl miliardy korun. Znamená to meziroční nárůst o polovinu. Za rostoucím objemem stojí zvyšující se cena bitcoinu i stoupající poptávka, která ji doprovází. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bitstock.com.