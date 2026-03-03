Dnes je úterý 3. března 2026., Svátek má Kamil
Počasí dnes 12°C Polojasno

Kvíz: Jak jste na tom se znalostmi zeměpisu? Na tomto testu si většina lidí vyláme zuby

3. 3. 2026 – 16:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kvíz: Jak jste na tom se znalostmi zeměpisu? Na tomto testu si většina lidí vyláme zuby
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Myslíte si, že máte světovou mapu v malíčku? Hlavní města nejsou jen Paříž, Londýn a Řím. Některé státy totiž skrývají překvapení, která dokážou zmást i zkušené cestovatele. Ověřte si, jak dobře se orientujete v méně známých koutech světa.

Znalost hlavních měst bývá považována za základní přehled. Jenže realita je složitější. Některé země v minulosti své hlavní město přesunuly, jiné mají oficiální metropoli odlišnou od největšího města nebo ekonomického centra. Právě tyto nuance často rozhodují o tom, zda odpovíte správně.

Následující kvíz se zaměřuje právě na tyto záludnosti. Čekají vás státy, u nichž intuice nemusí stačit. Připravte se na otázky, které prověří nejen paměť, ale i skutečný zeměpisný rozhled.

profimedia-0958624525
SPUSTIT KVÍZ
Kvíz: Jak jste na tom se znalostmi zeměpisu? Na tomto testu si většina lidí vyláme zuby
Tagy:
hlavní město kviz znalosti zeměpis
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Pavel: Dnes není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na obranu stagnovaly

Následující článek

Policie evakuovala budovu MŽP kvůli podezřelému balíčku

Nejnovější články