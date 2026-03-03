Kvíz: Jak jste na tom se znalostmi zeměpisu? Na tomto testu si většina lidí vyláme zuby
3. 3. 2026 – 16:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Myslíte si, že máte světovou mapu v malíčku? Hlavní města nejsou jen Paříž, Londýn a Řím. Některé státy totiž skrývají překvapení, která dokážou zmást i zkušené cestovatele. Ověřte si, jak dobře se orientujete v méně známých koutech světa.
Znalost hlavních měst bývá považována za základní přehled. Jenže realita je složitější. Některé země v minulosti své hlavní město přesunuly, jiné mají oficiální metropoli odlišnou od největšího města nebo ekonomického centra. Právě tyto nuance často rozhodují o tom, zda odpovíte správně.
Následující kvíz se zaměřuje právě na tyto záludnosti. Čekají vás státy, u nichž intuice nemusí stačit. Připravte se na otázky, které prověří nejen paměť, ale i skutečný zeměpisný rozhled.