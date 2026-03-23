Jako antisemitský trestný čin vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek

23. 3. 2026 – 11:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Jako antisemitský trestný čin vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek
Napadení židovských sanitek v Golders Green zdroj: Profimedia
Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah.

Napsal to dnes server BBC News, podle něhož policie po incidentu z dnešní noci pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer na síti X označil čin za hluboce šokující antisemitský útok.

Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli dnes okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem 3:00 místního času podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by někdo utrpěl zranění.

"Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti," uvedla londýnská policie.

"Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv," uvedl Starmer. "Antisemitismus do naší společnosti nepatří," doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.

Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví, a vozy pak začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů. Podle BBC News několik obyvatel čtvrti uvedlo, že je v noci vzbudily hlasité výbuchy a intenzivní záře plamenů osvětlující celou ulici.

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a uvedl, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.

Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Nová past na řidiče: Pokuta může přijít i po předpisové jízdě

Následující článek

Rok nula v Kambodži: Jak učitel francouzštiny vymazal minulost a zničil čtvrtinu vlastního národa

