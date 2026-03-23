Nová past na řidiče: Pokuta může přijít i po předpisové jízdě
23. 3. 2026 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Ještě před několika lety to procházelo celkem běžně, dnes už ale moderní technologii jen tak neuniknete.
Začíná jaro a probouzející se příroda láká ven nejen zahrádkáře a milovníky lesních procházek, ale také sváteční řidiče a především majitele sezónních vozů, které přes zimu odpočívaly. Probouzení garáží ale může letos pořádně bolet, pokud podceníte potřebné náležitosti.
Řeč je především o technické způsobilosti vozidla a případně propadlé technické prohlídce. Na to, že když pojedete řádně a podle předpisů, nikdo vás nezastaví a nepřijde na to, že nemáte technickou, už dnes totiž můžete zapomenout.
Policejní hlídka, kterou potkáte u silnice, má dnes v autě zařízení, které vaši registrační značku bleskově porovná s databází a registrem řidičů a zjistí, jestli není něco špatně.
Celý lustr trvá sotva několik vteřin, takže když si kolem stojícího policejního vozu v pohodičce projedete předpisovou rychlostí, ale bez technické, můžete vzít jed na to, že vás budou policisté stavět ani ne do kilometru od místa, kde jste je potkali. A to mimochodem není informace vycucaná z prstu, ale osobní zkušenost autora článku.
Systém mimochodem začala policie poprvé zavádět do praxe již před třemi lety.
A pozor, úplně stejné schopnosti už dnes mají také moderní radary i kamerové systémy obcí. Dřív hlídaly výhradně rychlost, dnes už si ale umí ledacos: Například kontrolovat parkování či správné zastavení na červenou. Judikatura k automatickému pokutování prošlých technických u nás zatím chybí, ale to už je jen otázka času. A pozor, třeba v Polsku už umí radary kontrolovat třeba i držení telefonu za jízdy, připoutání i stav technické prohlídky.
Klidně tak můžete jet jak svatí, ale radar vás stejně uvidí a pokuta stejně přijde.
Za jízdu bez technické u nás hrozí 1500 – 2500 korun (nebo až 5000 ve správním řízení), ale pozor, pouze v případě, že je auto technicky v pořádku. Pokud by snad byl vůz vyhodnocen jako ohrožující bezpečnost, může vám přistát flastr až 3500 korun na místě (10 000 korun ve správním řízení) a rovnou i 6 bodů do řidičského průkazu.
V takovém případě vám policie také rovnou zadrží osvědčení o registraci vozidla a zakáže další jízdu, takže do cíle dojdete leda pěšky.
Raději tedy nic nepodceňujte a ujistěte se, kdy vám končí technická i povinné ručení. A to ne na měsíc, ale na den. Protože jízdou i o den později si dnes leda tak zaděláte na pořádný průšvih a automatické "mám to do konce měsíce" už neplatí.