Jak zkrotit úrodu cuket: 12 osvědčených jídel pro celou rodinu

11. 10. 2025 – 9:36 | Magazín | Natálie Kozak

Jak zkrotit úrodu cuket: 12 osvědčených jídel pro celou rodinu
zdroj: Freepik.com
Cuketa je nenápadná hrdinka českých zahrádek. Roste rychle, plodí štědře a na konci léta ji máme plné košíky, lednice i parapety. A když vám sousedka přinese další dvě do tašky, nejspíš se pousmějete a v duchu se ptáte: „Co s nimi zase?“ Odpověď je jednoduchá- proměňte je v jemné zapékané zázraky, lehké polévky, křupavé placičky i voňavé závitky.

Proč si zamilovat cuketu

Je to lehká, šťavnatá zelenina s mnoha tvářemi. Obsahuje přes 90 % vody, přesto dokáže zasytit a dodat tělu potřebné vitaminy skupiny B, vápník, fosfor a draslík. Její jemná chuť ladí se sýrem, bylinkami i masem a přitom nezatěžuje trávení.Má jen kolem 25 kcal na 100 gramů, takže ji můžete jíst téměř bez výčitek. A navíc je hypoalergenní, takže ji mohou i malé děti nebo lidé s citlivým trávením.

Jak vybírat a skladovat cuketu

Na trhu vybírejte menší až střední kusy s pevnou, hladkou slupkou bez škrábanců a měkkých míst. Přezrálé cukety poznáte podle tlusté slupky a větších semínek, ty se pak hodí spíše do polévek nebo pyré.Ideální je sklízet je za sucha a v teplém počasí. Doma je ukládejte do chladna, do bedýnky vystlané papírem nebo slámou. Každou můžete zabalit zvlášť, to pak vydrží krásně čerstvé.

12 receptů z cukety, které stojí za hřích

1. Cuketový guláš na pánvi

Jemný, lehce nasládlý a plný barev, ideální oběd i večeře.

Ingredience: 2-3 mladé cukety, 1 mrkev, 2 rajčata, 1 paprika, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce rajčatového protlaku, hrst bylinek, sůl, pepř, olej.

Postup: Na oleji orestujte cibuli s česnekem, přidejte rajčata a protlak, poté mrkev, papriku a nakonec cuketu. Pod pokličkou duste asi 10 minut. Nakonec vmíchejte nasekané bylinky.

2. Cukety plněné mletým masem a sýrem

Cukety plněné mletým masem a sýrem zdroj: ChatGPT

Vydatné jídlo, které zvládnete připravit i na slavnostní stůl.

Ingredience: 3 cukety, 500 g mletého masa, 1 mrkev, 1 cibule, 70 g sýra, česnek, sůl, pepř, bylinky.

Postup: Cukety nakrájejte na silnější kolečka, vydlabejte středy a vytvořte „sudy“. Na pánvi osmahněte cibuli, mrkev a maso, směsí naplňte cukety a posypte sýrem. Pečte 15 minut při 180 °C dozlatova.

3. Pečená cuketa se zakysanou smetanou

Jemná, krémová a dětem chutná!

Ingredience: 2-3 cukety, 500 g zakysané smetany, 3 vejce, kousek másla, česnek, bylinky, sůl, pepř. 

Postup: Cukety nakrájejte na kolečka, osolte, opepřete a lehce opečte. Naskládejte je do misky, zalijte směsí smetany, vajec, česneku a bylinek. Pečte 20 minut při 180 °C.

4. Cuketová pizza bez těsta

Zdravější verze klasiky, ideální pro lehkou večeři.

Ingredience: 4-5 cuket, 1 vejce, 5 lžic mouky, 100 g mozzarelly, 1 rajče, 100 g žampionů, bylinky, sůl, pepř.

Postup: Nastrouhanou cuketu vymačkejte, přidejte vejce, mouku, bylinky, osolte. Směs rozprostřete do formy, poklaďte žampiony, rajče a sýr. Pečte 20 minut na 170 °C.

5. Cuketové placky s kefírem

Cuketové placky s kefírem zdroj: ChatGPT

Nadýchané, vláčné a lehce pikantní.

Ingredience: 2 cukety, 300 ml kefíru, 4 vejce, 300 g mouky, sůl, pepř.

Postup: Cukety nastrouhejte, vymačkejte vodu, smíchejte se zbytkem ingrediencí a nechte 15 minut odstát. Smažte na pánvi dozlatova.

6. Zdravá cuketová polévka se smetanou

Rychlá, jemná a neuvěřitelně sytá.

Ingredience: 3 cukety, 200 ml smetany, hrst kopru, sůl, pepř, krutony.

Postup: Cuketu nakrájejte, povařte doměkka, rozmixujte se smetanou a koprem. Podávejte s krutony.

7. Cuketové chipsy

Zdravější alternativa brambůrků, křupavé a návykové!

Ingredience: 1 mladá cuketa, 2 lžíce oleje, 1 lžíce papriky, 3 lžíce strouhanky, česnekový prášek, sůl.

Postup: Cuketu nakrájejte na tenké plátky, promíchejte s kořením a olejem, obalte ve strouhance a pečte dozlatova při 180 °C.

8. Cuketové pyré

Klasika, která chutná teplá i za studena.

Ingredience: 3 cukety, 2 mrkve, 2 cibule, 200 g rajčatového protlaku, 100 ml oleje, 1 lžíce cukru, 1 lžíce octa, sůl, pepř, bobkový list.

Postup: Vše nakrájejte, duste 30 minut, poté přidejte protlak, ocet, koření a vařte dalších 15 minut. Rozmixujte a nalijte do sklenic.

9. Cuketový nákyp se sýrem

Cuketový nákyp se sýrem zdroj: ChatGPT

Lehký a voňavý, skvělý hlavní chod i příloha.

Ingredience: 1 kg cuket, 4 vejce, 5 lžic zakysané smetany, 100 g sýra, česnek, bylinky.

Postup: Cukety nakrájejte, naskládejte do misky, přelijte směsí vajec, smetany a koření, posypte sýrem. Pečte půl hodiny při 180 °C.

10. Cuketové závitky se sýrem

Elegantní a nečekaně jednoduché.

Ingredience: 2 cukety, 100 g smetanového sýra, bylinky, česnek, sůl.

Postup: Cuketu nakrájejte podélně na tenké plátky, krátce opečte, potřete sýrem s česnekem a bylinkami, stočte do ruliček.

11. Frittata s cuketou a bramborami

Italská klasika po česku.

Ingredience: 300 g cukety, 350 g brambor, 1 cibule, 5 vajec, olej, sůl, pepř.

Postup: Opečte brambory, cibuli a cuketu, zalijte rozšlehanými vejci a dopečte na mírném ohni pod pokličkou.

12. Cuketa v sójové omáčce se zázvorem

Cuketa v sójové omáčce se zázvorem zdroj: ChatGPT

Lehce asijský dotek, ideální k rýži nebo nudlím.

Ingredience: 2 cukety, 5 lžic sójové omáčky, 1 lžička zázvoru, 1 lžíce škrobu, cibule, česnek.

Postup: Opečte cuketu, zalijte směsí škrobu, omáčky a koření, krátce poduste, přidejte česnek a promíchejte.

Tip na závěr: cuketa do mrazáku

Když už nevíte, co s úrodou, oloupejte cukety, nakrájejte je na kostičky, osušte a zamrazte v menších porcích. V zimě se vám budou hodit do polévek, omáček i rychlých večeří a připomenou léto i v největší slotě.

Cuketa vstřebá chutě všeho, s čím se potká. Ať už ji zapékáte se sýrem, smažíte s česnekem nebo přidáte do těsta, odmění se vám svou lehkostí a vůní pozdního léta.

