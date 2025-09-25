Královna podzimu v kuchyni: 13 receptů z dýně pro celou rodinu
25. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Natálie Kozak
Dýně je jako malý kousek slunce, který se nastěhoval do vaší kuchyně. Tahle oranžová kráska dokáže být jemná i výrazná, sladká i slaná. Vydejte se s námi na cestu do kuchyně, kde voní polévky, pečené dobroty a koláče se skořicí. Přinášíme třináct receptů, které potěší chuťové buňky celé rodiny.
Jakmile se ochladí a dny se začnou krátit, v kuchyni to přirozeně táhne k teplu, sladkým vůním a hřejivým barvám. Dýně je v tomhle ohledu královna podzimu – oranžová, sluncem nasáklá, trochu sladká a vždycky něžně sametová. Dá se z ní připravit všechno: od polévek přes voňavé zapékané dobroty až po dezerty, které voní skořicí. Pojďme spolu projít čtrnáct receptů, které potěší malé i velké a ukážou, jak nesmírně tvárná tahle sezónní zelenina je.
Dýňová tajemství
Jak dýni vybrat:Hledejte plody s pevnou slupkou, bez měkkých míst. Menší dýně bývají sladší a mají jemnější dužinu.
Které odrůdy se hodí do kuchyně:
- Hokkaido- sladká, nemusí se loupat, ideální do polévek a pyré.
- Máslová (butternut)- jemná, krémová, skvělá do dezertů i slaných jídel.
- Muškátová- voňavá, s plnou chutí, hodí se k pečení i do salátů.
Skladování: Dýně vydrží na chladném a suchém místě celé týdny, někdy i měsíce. Po rozkrojení ji uchovávejte v lednici, ideálně zabalenou do potravinářské fólie, a spotřebujte do 3-4 dnů.
Výživové poklady: Dýně obsahuje betakaroten, který posiluje imunitu a prospívá očím i pokožce. Má málo kalorií, a přesto zasytí, takže je ideální pro lehkou, ale vydatnou kuchyni.
1. Krémová dýňová polévka s kurkumou a tymiánem
Polévka, která voní domovem a hřeje na duši. Jemná, krémová a zbarvená do zlata díky kurkumě.
Ingredience:600 g dýně, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 15 ml olivového oleje, 220 ml smetany (15 %), 600 ml vody, 4 g kurkumy, hrst dýňových semínek, čerstvý tymián, sůl a pepř.
Postup:Na oleji nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli s česnekem. Přidejte dýni nakrájenou na kostky, zasypte kurkumou a krátce orestujte. Zalijte vodou a vařte asi 20 minut, dokud dýně nezměkne. Rozmixujte dohladka, přidejte smetanu, osolte, opepřete a ještě krátce prohřejte. Podávejte posypané semínky a ozdobené tymiánem.
2. Nadýchaný dýňový nákyp s krupicí
Sladká vzpomínka na dětství: voňavý, jemný a zasněžený moučkovým cukrem.
Ingredience:600 g dýně, 320 ml mléka, 75 g krupice, 3 vejce, 140 g cukru krupice, olej na vymazání, špetka soli, moučkový cukr na posypání.
Postup:Oloupanou dýni nakrájejte na kostičky a vařte v mléce asi půl hodiny, až změkne. Rozmixujte na pyré, vmíchejte krupici a žloutky vyšlehané s cukrem. Nechte zchladnout a nakonec opatrně přidejte sníh z bílků. Směs nalijte do olejem vymazané formy a pečte při 180 °C asi 30 minut dozlatova. Před podáváním posypte moučkovým cukrem.
3. Cizrnový salát s pečenou dýní a fetou
Barevný salát, který potěší kontrastem chutí: sladkost dýně, křupnutí ořechů a slanost fety.
Ingredience:850 g dýně, 1 cibule, 170 g cizrny (z konzervy), 45 g vlašských ořechů, 65 g oliv, 45 g sýra feta, 75 ml olivového oleje, 5 g medu, 5 ml citronové šťávy, 15 ml červeného vinného octa, svazek petrželky a kopru, pár snítek oregana, sůl, pepř.
Postup:Dýni nakrájenou na kostky a cibuli pečte s trochou oleje, solí a pepřem při 230 °C asi 25 minut. Z medu, citronu, octa, oleje a nasekaných bylinek připravte zálivku. Smíchejte cizrnu s vychladlou pečenou zeleninou, přidejte olivy a ořechy, nakonec sýr feta. Vše promíchejte a dozdobte čerstvou petrželkou.
4. Pečená dýně s česnekem a oreganem
Jednoduchá příloha, která provoní celou kuchyni.
Ingredience:850 g dýně, 3 stroužky česneku, 4 g sušeného oregana, 60 ml olivového oleje, hrst dýňových semínek, sůl, pepř.
Postup:Nakrájenou dýni promíchejte s olejem, solí, pepřem, česnekem a oreganem. Přidejte semínka a dejte do zapékací misky. Pečte při 200 °C asi 40 minut, dokud kousky nezměknou a nezačnou karamelizovat.
5. Zapečené brambory s dýní a sýrem
Jídlo, které láká vůní ještě z trouby: brambory, dýně, bylinky a spousta sýra.
Ingredience:600 g dýně, 600 g brambor, 2 cibule, 6 stroužků česneku, 160 g sýra, 35 g másla, 30 ml oleje, 10 g provensálských bylinek, svazek petrželky, sůl, pepř.
Postup:Brambory i dýni nakrájejte na plátky, cibuli na kroužky, česnek nasekejte. Máslo rozpusťte s olejem, bylinkami, česnekem a dvěma třetinami sýra. Směsí přelijte zeleninu, promíchejte a vrstvíte do zapékací mísy. Pečte při 200 °C asi 40 minut. Potom posypte zbylým sýrem a krátce zapečte, aby se roztavil. Nakonec ozdobte petrželkou.
6. Voňavé dýňové kari
Syté a voňavé jídlo s orientálním nádechem, ideální k rýži.
Ingredience:470 g dýně, 160 ml vody, 85 g rajčatového protlaku, 30 ml oleje nebo ghí, 15 g černých hořčičných semínek, 4 g kmínu, špetka kari, kurkumy, pepře a soli, čerstvé bylinky.
Postup:Na rozpáleném oleji krátce osmahněte kmín a hořčičná semínka, až začnou praskat. Přidejte kostky dýně, protlak, vodu, sůl a koření. Přikryjte a duste na mírném plameni asi 35 minut, dokud dýně nezměkne. Podávejte s rýží basmati a posypte čerstvými bylinkami.
7. Pečená dýně s řepou a domácím pestem
Barevné jídlo, kde se sladkost řepy potká s jemností dýně a svěžestí bylinkového pesta.
Ingredience:550 g dýně, 2 střední řepy, 45 ml olivového oleje, provensálské bylinky, sůl, pepř.Na pesto: svazek petrželky, kopru a bazalky, 3 stroužky česneku, 55 g mandlí, 110 g sýra, 110 ml olivového oleje, 15 ml citronové šťávy, sůl, pepř.
Postup:Řepu zabalte do alobalu a pečte při 200 °C asi 90 minut, dokud nezměkne. Dýni nakrájejte na plátky, pokapejte olejem, okořeňte a pečte asi 30 minut. Na pesto rozmixujte bylinky, česnek, ořechy, sýr, citron a olej. Upečenou zeleninu nakrájejte na kousky a promíchejte s pestem.
8. Špenátový salát s pečenou dýní, medem a ořechy
Lehký, vitamínový salát s krásným kontrastem chutí.
Ingredience:750 g dýně, balíček špenátu nebo rukoly, 165 g sýra feta, 55 g ořechů, 30 ml olivového oleje, 15 ml balsamikového octa, 16 g medu, 4 g skořice, sůl, pepř.
Postup:Dýni nakrájenou na kostky krátce povařte a pak pečte s olejem, medem a skořicí asi 20 minut při 200 °C. Ořechy nasekejte a nasucho opečte. Na talíř dejte špenát, upečenou dýni, fetu a ořechy. Pokapejte olejem a balsamikem.
9. Salát s brusinkovým dresinkem
Sladkokyselý salát, který rozzáří každý stůl.
Ingredience:550 g dýně, 60 g brusinek, 190 ml pomerančové šťávy, 15 g medu, 15 g čerstvého zázvoru, 45 ml olivového oleje, sůl, pepř.
Postup:Brusinky svařte v pomerančové šťávě se zázvorem asi 12 minut. Přidejte olej, med, sůl a pepř a nechte zchladnout. Čerstvou dýni nastrouhejte a smíchejte s dresinkem.
10. Dýňové palačinky
Nadýchané a voňavé, ideální k snídani nebo na víkendové ráno.
Ingredience:450 g dýně, 240 g mouky, 160 ml kefíru, 2 vejce, 5 g prášku do pečiva, špetka soli.
Postup:Dýni nakrájejte, uvařte doměkka a rozmixujte na pyré. Smíchejte s vejci a kefírem. Mouku, sůl a prášek do pečiva přisypte a vytvořte těsto. Na pánvi smažte malé palačinky dozlatova z obou stran.
11. Sladká dýňová kaše s rýží
Jemná, krémová snídaně, která krásně zasytí.
Ingredience:430 g dýně, 240 g rýže, 700 ml mléka, 45 g cukru, 35 g másla.
Postup:Dýni nakrájejte a dejte do hrnce s mlékem a propláchnutou rýží. Vařte na mírném plameni asi 40 minut, dokud vše nezměkne. Osladíte cukrem, vmícháte máslo a rozmačkáte do hladké kaše.
12. Dýňový koláč s tvarohem a kořením
Ikonický dezert podzimu: voňavý, kořeněný a neodolatelný.
Ingredience:Na těsto: 185 g mouky, 85 g másla, 85 g ořechů, 1 vejce, 15 g moučkového cukru.Na náplň: 480 g dýně, 285 g tvarohu, 3 vejce, 110 g třtinového cukru, 15 g medu, pomerančová kůra, 6 g skořice, 6 g zázvoru, 4 g muškátového oříšku.
Postup:Z mouky, cukru, másla a mletých ořechů vypracujte těsto a předpečte 25 minut. Dýni uvařte, rozmixujte a smíchejte s vejci, cukrem, medem, tvarohem a kořením. Krém rozetřete na těsto a pečte při 180 °C asi 45 minut. Nechte vychladnout.
13. Smoothie z dýně a kaki
Svěží, vitamínový nápoj, který dodá energii.
Ingredience:210 g dýně, 1 zralé kaki, 410 ml pomerančové šťávy, šťáva z ½ citronu, semínka na ozdobu.
Postup:Dýni uvařte doměkka a rozmixujte na pyré. Kaki oloupejte a zbavte semínek. V mixéru spojte dýni, kaki, pomerančovou a citronovou šťávu. Rozmixujte dohladka, vychlaďte v lednici a podávejte ozdobené semínky.
Dýně je zelenina, která nikdy nezklame, umí být sladká i slaná, jemná i výrazná. Její sytě oranžová barva vnese do kuchyně slunce i v sychravých dnech. Ať už si vyberete polévku, salát, nebo sladký koláč, vždycky dostanete víc než jen jídlo. Je to kousek podzimní nálady na talíři.