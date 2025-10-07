Dnes je úterý 7. října 2025., Svátek má Justýna
Počasí dnes 11°C Oblačno

Nejlepší způsob na čištění odpadů máte doma, jen vám to nikdo neřekl

7. 10. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak

Nejlepší způsob na čištění odpadů máte doma, jen vám to nikdo neřekl
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Někdy pomůže ten nejjednodušší nápad. Místo drahých přípravků nebo volání odborníka zkuste metodu, která čistí potrubí přirozeně a šetrně, přitom s překvapivou silou.

Zápach z dřezu, stojatá voda a vy už saháte po chemii? Zadržte. Řešení máte přímo po ruce v kuchyňské lince. Tento jednoduchý trik s pár lžícemi soli a vroucí vodou zvládne to, co agresivní prostředky slibují, přitom neškodí vašemu zdraví ani potrubí.

Co a proč to funguje?

Kuchyňská sůl je víc než jen dochucovadlo. Jde o přírodní krystal, který se při kontaktu s horkou vodou chová jako abrazivní čistič a jemný dezinfekční prostředek zároveň. Její drobná zrna mechanicky uvolňují mastnotu, zbytky jídla i vodní kámen, které se usazují v potrubí. Když k tomu přidáte vroucí vodu, vznikne jednoduchá, ale účinná chemická reakce: mastnota se rozpustí a zbytky se snadno odplaví. Výsledek? Čistý odtok, bez zápachu a bez chemických výparů.

Jak na to krok za krokem

  1. Nasypte do odpadu pět lžic soli.
  2. Pomalu zalijte dvěma litry vroucí vody.
  3. Počkejte několik minut, nejčastěji začne voda odtékat téměř okamžitě.

Tento postup můžete použít nejen v kuchyňském dřezu, ale i u umyvadla nebo vany.

Dýňová sezona
Magazín
Královna podzimu v kuchyni: 13 receptů z dýně pro celou rodinu

Sůl, nebo soda? A proč ne obojí

Jedlá soda a ocet jsou klasikou mezi domácími čističi, ale sůl má jednu výhodu- skvěle si poradí s mastnotou. Nepění, působí přímo a fyzicky „obrousí“ vrstvy nečistot. Pokud chcete účinek ještě zesílit, zkuste směs:

  • 2 lžíce soli + 2 lžíce jedlé sody,
  • zalít octem a nakonec vroucí vodou.

V tu chvíli se abrazivní a chemické působení spojí a vznikne ideální kombinace na dlouhodobě zanesené potrubí.

Proč je sůl šetrnější než chemické čističe

Běžné přípravky z drogerie obsahují hydroxidy a silně korozivní látky. Ty sice rozpustí organické nečistoty, ale zároveň rozežírají i potrubí, poškozují těsnění a uvolňují toxické výpary. Sůl naproti tomu:

  • nepoškozuje potrubí
  • není toxická
  • nezatěžuje životní prostředí
  • je vždy po ruce

Kdy volat instalatéra

Pokud ani sůl a vroucí voda nepomohou a voda dál stojí, může být problém hlubší, například usazený tuk, vlasy nebo nečistoty v sifonu.V takovém případě zkuste:

  • gumový zvon
  • čisticí spirálu
  • ruční vyčištění sifonu

A pokud ani to nezabere, raději přenechte práci odborníkovi, mohlo by jít o ucpání v hlavním odtokovém vedení.

Prevence = tajemství čistého dřezu

Stačí jednou týdně nasypat do odpadu pár lžic soli a zalít vroucí vodou. Tento jednoduchý rituál funguje jako peeling pro potrubí- rozpustí mastnotu dřív, než se stihne usadit. Kuchyň tak zůstane svěží a odtok čistý bez zápachu.

Intimita
Magazín
Jemný detail intimní hygieny: kdy jsou intimky přínosem a kdy škodí

Malý trik velkého účinku:Tam, kde selže chemie, často zabere sůl. A kromě dřezu se vám osvědčí i při čištění hrnců, odmašťování trouby nebo odstranění vodního kamene z konvice. Někdy prostě stačí vrátit se k tomu, co fungovalo už našim babičkám.

TIPY PRO ČISTÝ A VOŇAVÝ DŘEZ

Tuk patří do koše, ne do dřezu.

Ztuhlý tuk je nejčastější příčinou ucpaných trubek – raději ho nechte zchladnout a vyhoďte.

Jednou týdně věnujte dřezu pět minut.

Pravidelné prolévání horkou vodou s přírodní složkou (např. sůl nebo soda) zabrání usazování.

Citron nebo ocet pro vůni.

Po čištění můžete do odtoku nalít trochu citronové šťávy či octa – neutralizuje pachy a osvěží kuchyň.

Vyhněte se agresivním chemikáliím.

Rozleptávají těsnění i trubky a mohou poškodit kanalizační systém.

Tagy:
ekologie domacnost domov úklid
Zdroje:
businessinsider.com, guardianexperts.com, markjohnsonplumbing.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Plyšová ouška jsou dobrovolná. Tohle dělají mladí po celém světě, aby se lépe hýbali!

Následující článek

Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí

Nejnovější články