Nejlepší způsob na čištění odpadů máte doma, jen vám to nikdo neřekl
7. 10. 2025 – 12:00 | Magazín | Natálie Kozak
Někdy pomůže ten nejjednodušší nápad. Místo drahých přípravků nebo volání odborníka zkuste metodu, která čistí potrubí přirozeně a šetrně, přitom s překvapivou silou.
Zápach z dřezu, stojatá voda a vy už saháte po chemii? Zadržte. Řešení máte přímo po ruce v kuchyňské lince. Tento jednoduchý trik s pár lžícemi soli a vroucí vodou zvládne to, co agresivní prostředky slibují, přitom neškodí vašemu zdraví ani potrubí.
Co a proč to funguje?
Kuchyňská sůl je víc než jen dochucovadlo. Jde o přírodní krystal, který se při kontaktu s horkou vodou chová jako abrazivní čistič a jemný dezinfekční prostředek zároveň. Její drobná zrna mechanicky uvolňují mastnotu, zbytky jídla i vodní kámen, které se usazují v potrubí. Když k tomu přidáte vroucí vodu, vznikne jednoduchá, ale účinná chemická reakce: mastnota se rozpustí a zbytky se snadno odplaví. Výsledek? Čistý odtok, bez zápachu a bez chemických výparů.
Jak na to krok za krokem
- Nasypte do odpadu pět lžic soli.
- Pomalu zalijte dvěma litry vroucí vody.
- Počkejte několik minut, nejčastěji začne voda odtékat téměř okamžitě.
Tento postup můžete použít nejen v kuchyňském dřezu, ale i u umyvadla nebo vany.
Sůl, nebo soda? A proč ne obojí
Jedlá soda a ocet jsou klasikou mezi domácími čističi, ale sůl má jednu výhodu- skvěle si poradí s mastnotou. Nepění, působí přímo a fyzicky „obrousí“ vrstvy nečistot. Pokud chcete účinek ještě zesílit, zkuste směs:
- 2 lžíce soli + 2 lžíce jedlé sody,
- zalít octem a nakonec vroucí vodou.
V tu chvíli se abrazivní a chemické působení spojí a vznikne ideální kombinace na dlouhodobě zanesené potrubí.
Proč je sůl šetrnější než chemické čističe
Běžné přípravky z drogerie obsahují hydroxidy a silně korozivní látky. Ty sice rozpustí organické nečistoty, ale zároveň rozežírají i potrubí, poškozují těsnění a uvolňují toxické výpary. Sůl naproti tomu:
- nepoškozuje potrubí
- není toxická
- nezatěžuje životní prostředí
- je vždy po ruce
Kdy volat instalatéra
Pokud ani sůl a vroucí voda nepomohou a voda dál stojí, může být problém hlubší, například usazený tuk, vlasy nebo nečistoty v sifonu.V takovém případě zkuste:
- gumový zvon
- čisticí spirálu
- ruční vyčištění sifonu
A pokud ani to nezabere, raději přenechte práci odborníkovi, mohlo by jít o ucpání v hlavním odtokovém vedení.
Prevence = tajemství čistého dřezu
Stačí jednou týdně nasypat do odpadu pár lžic soli a zalít vroucí vodou. Tento jednoduchý rituál funguje jako peeling pro potrubí- rozpustí mastnotu dřív, než se stihne usadit. Kuchyň tak zůstane svěží a odtok čistý bez zápachu.
Malý trik velkého účinku:Tam, kde selže chemie, často zabere sůl. A kromě dřezu se vám osvědčí i při čištění hrnců, odmašťování trouby nebo odstranění vodního kamene z konvice. Někdy prostě stačí vrátit se k tomu, co fungovalo už našim babičkám.
TIPY PRO ČISTÝ A VOŇAVÝ DŘEZ
Tuk patří do koše, ne do dřezu.
Ztuhlý tuk je nejčastější příčinou ucpaných trubek – raději ho nechte zchladnout a vyhoďte.
Jednou týdně věnujte dřezu pět minut.
Pravidelné prolévání horkou vodou s přírodní složkou (např. sůl nebo soda) zabrání usazování.
Citron nebo ocet pro vůni.
Po čištění můžete do odtoku nalít trochu citronové šťávy či octa – neutralizuje pachy a osvěží kuchyň.
Vyhněte se agresivním chemikáliím.
Rozleptávají těsnění i trubky a mohou poškodit kanalizační systém.