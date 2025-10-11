Dnes je sobota 11. října 2025., Svátek má Andrej
11. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Nahota táhne! První díl hanbaté seznamky trhal rekordy sledovanosti
zdroj: Profimedia.cz
Vrchol televizního umění s velkou slávou dorazil i na české obrazovky. A lidi se dívali.

Kdo by snad bláhově očekával, že české publikum bude příliš kulturní a příliš na úrovni, než aby se nechalo nadchnout pořadem, jehož jedinou pointou je ukazovat pindíky, může se zase uklidnit. Nahá seznamka Naked Attraction si odbyla premiéru a ujít si jí nenechalo opravdu hodně lidí.

První díl nabídl očekávaný bizár, tři plandající penisy, soutěžící Mirku a statného řezníka, s kterým nakonec odešla na rande. 

Poklonu nutno vyseknout především moderátorce Monice Timkové, která svým vtipem a bystrou reakcí vzdor tematice držela zážitek ještě alespoň trochu v mantinelech snesitelnosti.

„Jsme rádi, že pořad Naked Attraction Česko & Slovensko odstartoval s tak velkým zájmem a že oslovil diváky napříč věkem i všemi regiony stejně pestře, jako jsme vybírali jednotlivé účastníky, kteří se v průběhu jednotlivých epizod rozhodli hledat lásku bez filtrů a bez cenzury,“ radoval se krátce po premiéře programový ředitel Óčka Alexandr Guha.

Měl proč: Mezi mladými diváky ve věku 15-24 let se premiéra Naked Attraction stala nejsledovanějším pořadem večera vůbec s úctyhodným podílem téměř 30 %. Často se dívalo i obecenstvo ve věku 25-34 (17,69%) a 35-44 (14,5%), pro nějž byla seznamka druhou nejčastější volbou večera. 

Širší skupina 18-69 let si Naked Attraction pustila s podílem 7,28%, což seznamku umístilo na celkově čtvrtou příčku. Osloveni nebyli vlastně jen senioři: Holé zadky si přišlo prohlédnout jen 4,55% diváků ve věku 70 a více let.

