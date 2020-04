Jak si doma ostříhat vlasy a nevypadat hrozně

MAGAZÍN - Magazín autor: Jaroslav Bican

Kadeřnictví a holičství jsou pořád zavřená, ale vaše vlasy jsou stále delší a delší, možná je na čase ostříhat se doma. Střihání vlasů je ovšem složitější, než jak na první pohled vypadá. Proto je dobré nic nepodcenit a předem zvážit několik věcí.

I když doma nemáte kadeřníka či kadeřnici, nemusíte zoufat a vlasy si ostříhat sami. Opatrnost je však v každém případě namístě. Domácí stříhání může snadno skončit katastrofou a je spoustu případů, kdy výsledek byl opravdu strašný.

Existuje dlouhá řádka videí, jak se o to různí lidé pokusili a dílo, které si na hlavě vytvořili, bylo vskutku děsivé. Zkrátka ani kadeřníkem se člověk nerodí, a ne každý je tak šikovný jako ministryně financí Alena Schillerová, která to zvládá hravě vzhledem k tomu, že patří "ke generaci, která je na svépomoc v osobní vizáži zvyklá".

První věc, nad které je užitečné se zamyslet předtím, než se rozhodnete se sami ostříhat, je, zda by pro vás nebylo vhodné zvolit některou úpravu vlasů, která stříhání nevyžaduje. Existují i jiné možnosti, co s vlasy dělat, a stříhání se tak vyhnout. Vlasy můžete nechat dál růst, a přitom s nimi experimentovat a zkusit nějakou změnu.

Cop, baret, klobouček a rozpuštěné vlasy

Pokud jsou vaše vlasy dost dlouhé na to, aby z nich bylo možné udělat copy, můžete vyzkoušet i tuhle variantu. Tím svůj účes a potřebu stříhání jednoduše vyřešíte bez toho, že byste vůbec vzali do ruky nůžky a museli se trápit tím, jestli nelehký úkol zvládnete. Samozřejmě existují i všelijaké další typy culíků a úprav vlasů à la bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, po kterých můžete sáhnout, nebo je můžete nosit jen tak rozpuštěné.

Můžete také zkusit začít nosit baret nebo nějaký pěkný klobouk či klobouček. I takovým způsobem můžete úpravu svých vlasů na čas odložit. Jinak řečeno, se svými vlasy můžete zkoušet nové věci i bez toho, že byste se rovnou uchylovali k tomu, že si je budete sami stříhat.

Pokud se přeci jen odhodláte sami se ostříhat, neobejdete se bez kvalitních nůžek. Jejich dostatečně ostré hrany pomáhají zabránit třepení konečků vlasů a tomu, aby se vlasy během střihání cukaly. Proto zvažte pořízení nůžek, které jsou ostré jako břitva i za cenu toho, že s nimi budete muset zacházet velmi opatrně.

Jestli máte jasno v tom, že chcete krátké vlasy, úplně nejjednodušší je pořídit si nějaký zastřihovač vlasů či strojek, který vám práci velmi usnadní. Stříhání vlasů nůžkami je ve srovnání s tím výrazně náročnější.

Stříhání před zrcadlem a předběžná opatrnost

Další věc, na kterou je dobré myslet předem, je, zda by vám se stříháním nemohl někdo pomoci. Stříhání svých vlasů před zrcadlem je dost těžká disciplína. Pokud je to aspoň trochu možné, požádejte někoho, aby vám pomohl se stříháním vlasů na zadních částech hlavy. Rovněž vám může pomoci stříhat rovnoměrně a posoudit, kdy už je zastřižení vlasů dostatečné.

V případě, že se stříháte sami, použijte více zrcadel. Dělejte si také přestávky, kdy si zkontrolujete průběžný výsledek své práce, abyste na konci svého díla nestrnuli hrůzou, až si své vlasy prohlédnete. Důležité je si ohlídat, aby vám to někdo neujíždělo a abyste to se zkracováním svých vlasů nepřehnali a na hlavě vám ještě něco zbylo.

Dopředu si také stanovte, jak dlouhé své vlasy chcete, a nezapomeňte do svých úvah zahrnout i to, jaký typ vlasů máte. Pokud jsou hodně kudrnaté či krátké, budou chyby, kterých se při stříhání dopustíte, viditelnější. Buďte proto opatrní.

Jako u jiných věcí je vždy lepší začít s něčím menším a jednodušším než se rovnou bez přípravy vrhnout na to nejnáročnější. Jestliže se stříháním nemáte žádné zkušenosti, nepokoušejte se hned o ten nejtěžší a nejobtížněji proveditelný sestřih.

Je dobré nezapomínat na to, že když si své vlasy zkrátíte příliš, nejde s tím dělat nic jiného než počkat, než vám zase dorostou. Proto je lepší začít jen s malým zkrácením. Ostatně není problém si kdykoli říct, že by vaše vlasy chtěly ještě trochu zastřihnout. Vždycky také můžete stříhání na několik hodin přerušit a v klidu si rozmyslet, zda a do jaké míry v něm budete dále pokračovat.

Sestřih jako podle kastrolu

Co se týče samotného stříhání, největší pozornost věnujte tomu, abyste se vyhnuli nejčastější chybě, které se lidí při úpravě svých vlasů doma dopouštějí, a to je vodorovné stříhání kolem hlavy a vytváření vodorovných linií.

Výsledek v takovém případě opravdu nevypadá pěkně. Vlasy naopak stříhejte horizontálně kousek po kousku po jejich délce odzdola nahoru. Vyhnete se tak vodorovným liniím, což je zvlášť důležité při zastřihávání ofiny.

Svislé stříhání zabrání tomu, aby vaše vlasy působily, jako byste je stříhali podle kastrolu, jak se říká, což je nejčastější poznávací znamení vlasů ostříhaných doma. Pokud se necítíte dostatečně obratní, abyste stříhali svisle, zkuste nůžky držet diagonálně.

Vlasy si před stříháním umyjte a nechte je uschnout. Pokud jsou příliš neposlušné, můžete je trochu navlhčit, ale vyhněte se tomu, aby byly příliš mokré. Při stříhání používejte špičku nůžek místo celé délky čepelí. Než začnete, nezapomeňte si také zakrýt svá ramena ideálně starým ručníkem.

Pokud nemáte se zastřiháváním svých vlasů dostatečné zkušenosti, buďte raději při prvním stříhání konzervativní. Nesnažte se proto svůj účes nějak radiálně změnit. Pokud máte pochybnosti, jestli to sami zvládnete, vždycky můžete počkat, zatnout zuby a vydržet to do doby, než se kadeřnictví zase otevřou.

Ta chvíle se již pomalu blíží a měla by nastat 25. května. Vzhledem k tomu, že se stejně nekonají žádné společenské akce a většina lidí trpí podobným problémem, dá se to už nějak přežít, byť pro někoho to může být trochu náročnější období.