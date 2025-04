Ceny nafty a benzinu letí dolů: Tank Ono hlásí rekordně levné pumpy – a bude ještě líp?

15. 4. 2025 – 17:55 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Pohonné hmoty v Česku výrazně zlevňují a řidiči si mnou ruce. Kombinace celní války, levnější ropy a silnější koruny vytvořila mix, který žene ceny na totemech dolů. Podle šéfa Tank Ono Jiřího Ondry může být léto levnější než kdy dřív.

Pumpaři slevují, trh reaguje na strach z útlumu

Nafta za necelých 30 korun, benzin lehce přes 31. Takové ceny svítí aktuálně u čerpacích stanic Tank Ono, které jsou už roky známé jako jedny z nejlevnějších v Česku. A podle jejich spolumajitele Jiřího Ondry není důvod se domnívat, že by šlo jen o krátkodobý výkyv.

„Na trhu je přebytek ropy a celní válka mezi Spojenými státy a Čínou zpomaluje ekonomiky. Výsledkem je klesající poptávka a tlak na snižování cen. Myslím, že levnější pohonné hmoty tu s námi zůstanou i během léta,“ říká Ondra.

Ceny padaly i díky zvýšené těžbě ropy ze zemí OPEC a posilující koruně. Ještě před rokem stála ropa Brent až 90 dolarů za barel, dnes se drží kolem 65. Na čerpacích stanicích se to začíná odrážet – a nejen u Tank Ono.

Podle dat společnosti CCS zaplatili čeští motoristé k 9. dubnu v průměru 34,91 korun za litr benzinu a 34 korun za litr nafty. Dnes jsou ceny zhruba o pětikorunu nižší. A to se v peněženkách znát rozhodně dá.

Řidiči šílí radostí, dopravci zatím trpí

Nízké ceny paliv přitahují zákazníky. Jen Tank Ono hlásí desetiprocentní nárůst objemu prodaných litrů. „Lidé to sledují a reagují okamžitě. Když zlevníme, hned se to projeví na výtoči,“ potvrzuje Ondra.

Zároveň dodává, že prostor pro další zlevnění tu stále je: „Celní bariéry zpomalují světový obchod, poptávka po ropě slábne. Pokud se nic dramatického nestane, ceny mohou klesat dál.“

Naopak dopravci mají smíšené pocity. I když tankují levněji, do ceny přepravy se promítá stále rostoucí mýtné. Podle mluvčího sdružení Česmad Bohemia Martina Felixe je tlak na dopravce enormní: „Zákazníci chtějí slevy, ale mýtné tlačí ceny nahoru. V Německu dokonce o 80 procent. Někdo to zaplatit musí – a často to schytá dopravce.“

Nafta pod třicet a benzin s cenovkou jak před lety? Možná to není jen sen. Pokud se nic nezvrtne, mohli bychom mít před sebou léto s nejlevnějším tankováním za poslední roky.