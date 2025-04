Svoboda, kterou nelze než závidět: Pár v důchodu všechno prodal a ubytoval se na výletní lodi

15. 4. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Alex Vávra

Utekli před každodenní rutinou, rozvázali kotvy a teď objevují svět z paluby výletní lodi. A vy byste to prý mohli udělat taky — a ještě na tom ušetřit!

Zapomeňte na domovy důchodců nebo klidné stáří na zahrádce. Johan a Lanette Canenovi, oba 55 let, udělali něco, o čem většina lidí jen sní — prodali vše, co měli, a odstěhovali se na výletní loď. A ne na týdenní plavbu po Karibiku, ale na neuvěřitelných 15 let!

Od poloviny roku 2024 je jejich novým domovem Villa Vie Odyssey, rezidenční loď, která má během tří let navštívit 425 přístavů ve 147 zemích. A přestože loď brázdí oceány světa, Johan a Lanette už teď vědí, že z ní jen tak nevystoupí. Mají zaplacený pokoj na celou patnáctiletou plavbu a neplánují se vracet zpátky na pevninu.

„Lidé si myslí, že jsme milionáři,“ směje se Johan. „Ale ve skutečnosti nás tenhle život stojí méně než život na Havaji, kde jsme žili posledních deset let. Tohle je pro normální lidi.“

Jejich nový životní styl zahrnuje all-inclusive servis: Jídlo, pití, WiFi, úklid, výměna ložního prádla, dokonce i praní prádla — a to vše za zhruba 3 500 dolarů měsíčně. Když se k tomu připočítá fakt, že nemusí řešit nájem, hypotéku, auto, elektřinu nebo vodu, výdaje se rázem zmenšují na minimum.

A co na to přátelé a rodina? „Můžou nás navštívit kdykoli až na 28 dní. Mají vlastní pokoj a nic neplatí,“ vysvětluje Johan. „Takže o kontakt s blízkými nepřicházíme.“ Za osm měsíců už stihli navštívit více než 25 zemí, a to teprve začínají. Na rozdíl od běžných výletních lodí, které zůstávají v přístavu sotva den, Odyssey kotví na každém místě několik dní, takže mají čas nasát atmosféru a prozkoumat okolí.

„Nemáme žádný plán, jak s tím přestat,“ říká Johan. „Nechceme už věci. Chceme jen dobrodružství a zážitky. Zbavili jsme se 31 aut a teď nemáme ani jedno. A cítíme se svobodnější než kdy dřív.“ zdroj: Profimedia.cz

Lanette dodává: „Ten pocit bezstarostnosti je nepopsatelný. Lodní personál se k nám chová jako k šlechtě — dokonce se nám klaní! Nelitujeme vůbec ničeho. Tenhle životní styl miluju.“

Jejich příběh sledují desetitisíce lidí. Na YouTube vedou kanál Living Life On A Cruise, kde sdílí své každodenní zážitky z paluby. Mají už skoro 30 000 odběratelů a miliony zhlédnutí. A komentáře? Plné obdivu, inspirace i plánů ostatních, kteří sní o tom, že by mohli udělat totéž.

„S rostoucími nájmy po celém světě si myslím, že tohle je budoucnost. Obzvlášť když můžete pracovat na dálku,“ uzavírá Johan.