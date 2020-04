Vesnička naše koronavirová

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Ze špinavých stok Facebooku jsme pro vás vytáhli několik drobných, ale nádherně zářících perel z éry koronavirové. Dokládají, že vtipy do karantény naše vláda naštěstí nedostala.

Nakažlivý humor je lepší než nakažlivý koronavirus. Z této zásady jsme vycházeli při prohledávání Facebooku. Tady je výsledek:

Promořujeme!

Skladník Plha se umí zeptat. (Marečku, podejte mi pero)

Vítací typy

Česká vláda vítá čínské roušky – nahoře.

Družstevníci vítají slovenského pilota Štefana – dole. (Vesničko má středisková)

Ženy i Feri to chtějí

Když se novináři ptali Andreje Babiše koncem března, které obchody nebo služby by bylo možné otevřít jako první, až začne epidemie opadávat, premiér pravil: Třeba kadeřnictví a kosmetiky, protože "ženy to chtějí". Patrně zapomněl na Dominika Feriho, který "to chce a potřebuje" víc než většina žen.

Varuj se hazardu

K témuž tématu připomínka správce liptákovské kampeličky Jaroslava Rychtaříka a památného nápisu na zdi hospody U Sirotků: "Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu!"

Čínská sranda

Legrace to není, upozorňuje Robert Huneš. Možná by se to ale dalo nazvat černým humorem. Anebo snad čínským humorem?

Rouškový gáblík

Notoricky známá fotografie, tentokrát ale s jednou figurou navíc: Krizový štáb zasedající poté, co vláda zavřela hospody. Ještě, že je zkasíroval falešný vrchní. (Vrchní, prchni!)

Nasnadě je otázka: Kdo zaslouží vyšší trest - falešný vrchní, nebo falešní proroci pandemických příkazů a regulací, kteří je sami nedodržují?

Noční vlk v protivětru

Jaroslav Foldyna připomíná vzduchoplavce, kteří po sedmihodinovém letu na Brusel přistáli vlivem protivětru nedaleko Varšavy. Letěl doleva, zafoukal protivítr od Nočních vlků – a skončil napravo. (Hospoda Na mýtince)

Sedm českých koronadivů

A ještě jednou roušky. Na začátku bylo vládní nařízení a lidová tvořivost, která dělá divy.

Je to v troubě?

"My jsme jednou tu troubu strašně rozhicovali a viděli jsme neuvěřitelný věci." (Posel z Liptákova)

Vláda vás v tom nenechá

Konečně můžeme vládu za něco pochválit.

Blaník se vrací

Průzkumník od blanických rytířů vyráží na výzvědy do března 2020 – anebo, jak je důležité chápat, co je důležité. (Blaník)