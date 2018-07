Jak se bránit proti „energetickým šmejdům“

14:20

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se v pondělí vyslovil proti možnosti žádat o azyl v dohodnutých střediscích pro migranty mimo Evropu. Vytvářelo by to "šílený faktor přitažlivosti" a lidi by to do těchto center více lákalo, řekl šéf vlády předsednické země EU v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Ö1.