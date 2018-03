Změnou dodavatele energií mohou domácnosti ušetřit tisíce korun ročně

Senátoři předkládají návrh na úpravu volebního systému do horní komory. Cílem je především zvýšit její legitimitu, a tím i celého ústavního systému. Proč je dobré si ponechat dvoukolovou volbu do Senátu? A jak jinak zvětšit jeho legitimitu? více

Pokud by v pondělí Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů z pražské ambasády, nejednalo by se o diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce. Na facebooku to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Dodal, že svět by se v takovém případě nezhroutil. Babiš by se měl sejít s kolegy z vlády a rozhodnout, zda diplomatickým krokem reagovat na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem v Británii. Uvedl, že Česko by mělo být s Británií solidární. více